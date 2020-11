"Im Wesentlichen gibt es unsachliche Hetze, basierend auf Angst und Emotionen", schreibt Borrmann weiter im Duktus der Protestbewegung, der er sich angeschlossen hat: "Solch ein Verhalten hatten wir schon mal in Deutschland, und es waren keine guten Zeiten." Das ist seine Sicht der Dinge. Er sieht sich als Opfer. Das Angebot, zu diesen Vorwürfen in einem Interview Stellung zu nehmen, hatte er zuvor abgelehnt.

Viele seiner Schüler lesen mit. Denn vor den Sommerferien hatte er sie als ihr Lehrer am Oberstufenzentrum (OSZ KIM) in Berlin-Wedding schriftlich dazu eingeladen, ihm dort zu folgen: auf Telegram, wo sich seit Monaten die Szene der Corona-Leugner aus der "Querdenken"-Bewegung radikalisiert. Deren Mitteilungen teilt er dort, darunter auch Aufrufe des rechtsextremen Corona-Leugners Attila Hildmann .

Kittler ist selbst Studienrätin. Für sie ist klar, dass Borrmann "nicht mehr auf Schüler losgelassen werden darf." Auch viele seiner Schüler sehen das so. Seit Ausbruch der Pandemie hatte er die gesundheitlichen Folgen einer Covid-19-Erkrankung auch im Unterricht immer wieder in Frage gestellt, verharmlost.

Die Schüler beschwerten sich bereits seit dem Frühjahr, auch bei anderen Lehrern. Doch lange geschah nichts, sie blieben ihm quasi ausgeliefert, räumt sein langjähriger Kollege Wolfgang Bauer im Gespräch mit dem rbb ein. "Wir haben die Schüler eigentlich schon in gewisser Weise in die Notsituation gebracht, dass sie sich sozusagen nach außen wenden mussten, um Gehör zu finden. Wir hätten gleich den Borrmann direkter ansprechen müssen. Wir hätten vielleicht mehr Druck auf die Abteilungsleitung, auf die Schulleitung ausüben müssen."

Bauer erinnert sich, dass die Sache mit Borrmann schon seit dem ersten Lockdown losging, also seit Ende März. Im Lehrerzimmer soll er die Gratiszeitungen des "Demokratischen Widerstands" verteilt haben, das Mitteilungsblatt des lokalen Berliner Anti-Corona-Protests. Darin wurde früh das Szenario einer "Verfassunggebenden Versammlung" nach dem Sturz der "Corona-Diktatur" von Bundeskanzlerin Angela Merkel skizziert. Im Lehrer-Chat der Schule mobilisierte Borrmann zur ersten Großdemo der "Querdenker" im August: "Ich freue mich über alle, die heute entschieden für Meinungsfreiheit eintreten auf der großen Demo mitten in Berlin." Kurz zuvor hatte sich eine ganze Gruppe von Schülern mit einem Brief an den Schulleiter gewandt.