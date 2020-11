dpa Audio: rbb88,8 | 09.11.2020 | Ricardo Westphal | Bild: dpa

Pogromnacht von 1938 - Berlin und Brandenburg gedenken der Novemberpogrome

09.11.20 | 06:54 Uhr

Die Pogromnacht vom 9. November 1938 jährt sich zum 82. Mal. Die Übergriffe der Nazis waren der Auftakt zur offenen Gewalt gegen Juden. Die Nazis brannten viele Synagogen und Gemeindehäuser in Berlin und Brandenburg nieder.

Zum 82. Jahrestag der antisemitischen Novemberpogrome will die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA) am Montag der nationalsozialistischen Novemberpogrome von 1938 gedenken. Um 18.30 Uhr ist eine Kundgebung am Mahnmal Levetzowstraße in Berlin-Moabit geplant, wie die Organisation am Freitag mitteilte. Die Novemberpogrome waren vom Nazi-Regime organisierte und gelenkte Gewaltmaßnahmen gegen Juden, die vor allem in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 stattfanden. Rund 400 Juden wurden in der Nacht ermordet, Hunderte weitere wurden festgenommen, verschleppt und gefoltert. Mehr als 1.400 Synagogen und Betstuben sowie Tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden zerstört.

"Wir trauern und wir gedenken der Opfer der Pogromnacht am 9.11.1938", sagte die Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg Julia Schmidt. Es tue weh, sich zu erinnern, zu welch grausamen Taten Menschen fähig seien. "Besonders in angespannten Zeiten wie diesen müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, wohin Hetze, Verschwörungserzählungen und gezielte Desinformation führen können", fügte Schmidt hinzu.

Zeitzeugen und Shoa-Überlebende als Redner

Als Redner bei der Kundegbung der VVN-BdA soll unter anderem der Zeitzeuge und Shoa-Überlebende Kurt Hillman zu hören sein, der 1933 in Berlin geboren wurde. Außerdem spricht Ellen Händler, die aus einer jüdischen Familie stammt, die während der Nazizeit mehr als 80 Angehörige verloren hat. An der Veranstaltung in der Lewetzostraße nehmen den Angaben zufolge auch Vertreter der sozialistisch-jüdischen Jugendbewegung Hashomer Hatzair teil, die 1938 von den Nazis verboten und 2011 in Berlin neu gegründet wurde. Außerdem werde die Initiative "Wir waren Nachbarn" ihren neuen Gedenkrundgang zur Geschichte jüdischer Berlinerinnen und Berliner vorstellen.



Die Organisatoren hoffen nach eigenen Angaben, dass trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie viele Menschen die Erinnerung an die Pogromnächte nutzen, um ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Bei den Novemberpogromen in der Nacht vom

9. auf den 10. November 1938 steckten Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen in Brand und misshandelten, verschleppten und ermordeten jüdische Mitbürger.



Kranz am Gedenkstein der ehemaligen Synagoge Schöneberg

Auch Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) gedenkt der Pogromnacht von 1938. Am Jahrestag der nationalsozialistischen Novemberpogrome legt er um 10.30 Uhr gemeinsam mit dem Ansprechpartner des Landes Berlin für Antisemitismus, Samuel Salzborn, einen Kranz am Gedenkstein für die ehemalige Synagoge Schöneberg in der Münchner Straße ab. Das

teilte ein Sprecher der Justizverwaltung am Samstag mit. Auch in Potsdam wird den Opfern der Pogromnacht mit einer Kranzniederlegung mit Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke und Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD) gedacht.

Sendung: Abendschau, 09.11.2020, 19:30 Uhr