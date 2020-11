imago images/ZUMA Audio: Inforadio | 03.11.2020 | Silke Mehring | Bild: imago images/ZUMA

Landespolitik reagiert bestürzt - "Verstärkte Wachsamkeit" in Berlin nach Anschlag in Wien

03.11.20 | 14:55 Uhr

Der Terroranschlag in Wien führt auch in Berlin und Brandenburg zu verstärkter Vorsicht der Sicherheitsbehörden. Synagogen in der Hauptstadt werden mit noch größerer Aufmerksamkeit beschützt, wie Innensenator Geisel mitteilte.

Nach dem Terroranschlag in Wien sind auch die Berliner Sicherheitsbehörden besonders aufmerksam und wachsam. Die Schutzmaßnahmen der Polizei für gefährdete Objekte wie Synagogen seien "sowieso auf hohem Niveau", teilte ein Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Aktuell gebe es nun noch eine "verstärkte Wachsamkeit".



Geisel kündigte über Twitter an: "Unsere Antwort muss sein: konsequent die Täter verfolgen, bestrafen und die Hintergründe der Tat benennen. Unsere Antwort darf nicht sein: Die europäischen Werte von Freiheit, Toleranz und Vielfalt infrage zu stellen. Terror soll Angst verbreiten. Das dürfen wir nicht zulassen."



Mehr als 1.000 Salafisten in Berlin

Bei dem Anschlag am Montagabend erschoss ein 20-jähriger Anhänger der radikalislamistischen Terrormiliz IS nahe der Hauptsynagoge in der Wiener Innenstadt mindestens vier Menschen. Ein Dutzend weitere Menschen wurde verletzt. Anschließend wurde der Mann von der Polizei erschossen. In Berlin stufte der Verfassungsschutz Ende vergangenen Jahres 1.140 Menschen als Salafisten - einer besonders konservativen Strömung innerhalb des Islam - ein. Die Zahl nimmt seit langem von Jahr zu Jahr zu. Zehn Prozent der etwa 100 Berliner Moscheen dienen demnach den Salafisten als Treffpunkte. Laut Verfassungsschutz gehören etwa 30 Menschen zu einem "islamistisch-terroristischen" Potenzial, sie kommen vor allem aus dem Nordkaukasus.



Müller: "Terror hat keinen Platz in unserer Gesellschaft"

Der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zeigte sich am Dienstag entsetzt über den Terroranschlag in Wien. "Wir sind erschüttert und fassungslos über die furchtbaren Nachrichten, die uns aus Wien erreichen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen", schrieb Müller auf Twitter.



"Hass, Gewalt und Terror haben keinen Platz in unserer Gesellschaft. Und werden ihn nie haben. Wir werden den Feinden unserer Demokratie und unserer Werte weiterhin entschieden entgegentreten", hieß es weiter.



Woidke sagt Extremismus weiter den Kampf an

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) meldete sich aus seiner häuslichen Quarantäne, die er wegen seiner Corona-Infektion einhalten muss, und teilte mit: "Ein weiteres Mal ist das freiheitliche Europa Ziel eines feigen Terroranschlags geworden. In stürmischen Zeiten wie diesen müssen wir dem Extremismus - in welcher Form auch immer - den Kampf ansagen. (...) Für Hass, Rassismus und Gewalt ist bei uns kein Platz. Auch der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) forderte als Antwort auf den Anschlag von Wien, Antisemitismus weiter vehement zu bekämpfen. "Angriffe auf Gotteshäuser lassen sich durch nichts legitimieren. Und dass die Gewalt hier wieder gegen jüdisches Leben im Herzen einer traditionell liberalen europäischen Stadt wie Wien eskaliert, können und werden wir nicht akzeptieren. Jüdisches Leben gehört mitten in unsere Städte und zu unserer Kultur. Das gilt für Wien, aber das gilt auch für Potsdam", sagte Schubert am Dienstag. Bei dem Terroranschlag von Wien waren die ersten Schüsse direkt neben einer Synagoge gefallen.

