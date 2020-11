Bild: dpa/Christophe Gateau

Berliner Abgeordnetenhauswahl 2021 - SPD-Landesvorstand nominiert Giffey als Spitzenkandidatin

30.11.20 | 18:24 Uhr

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey soll die Berliner SPD als Spitzenkandidatin in die Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr führen. Das hat der Landesvorstand am Montag entschieden. Dann soll sie erste Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden.



Die neue SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey ist am Montag vom Landesvorstand ihrer Partei zur Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021 nominiert worden. Der Landesvorstand der SPD entschied, mit ihr als Zugpferd in den Wahlkampf zu ziehen - trotz der Plagiatsvorwürfe gegen sie.



Zur Spitzenkandidatin gewählt werden soll Giffey auf einem weiteren SPD-Landesparteitag im März. Bereits im Januar will sie das Wahlprogramm in Form eines Leitantrags vorstellen, wie sie am Wochenende ankündigte.

Giffey fordert klaren Kurs

Giffey hatte bereits beim Landesparteitag der Berliner SPD am Wochenende erklärt, dass sie bereit sei, um das Rote Rathaus zu kämpfen. Im Inforadio des rbb sagte sie am Montag, dass sie ihre Kraft, ihr Wissen und ihr ganzes Herz für die Stadt einsetzen wolle: "Sie können sich auf mich verlassen, egal was passiert. Ich bin bereit, für diese Stadt und für die Sozialdemokratie in Berlin meine Kraft, mein Wissen, meine Kompetenz und mein ganzes Herz einzusetzen. Das ist das Angebot - und dann entscheiden die Berlinerinnen und Berliner darüber."



Zugleich kündigte die SPD-Politikerin an, als Vorsitzende ihrer Partei ein schärferes Profil geben zu wollen. Dazu gehöre es, Schwerpunkte zu benennen, so Giffey. Die SPD sei immer eine Partei gewesen, die sich um die Themen der breiten Mehrheit gekümmert habe. Das müsse ganz klar der Kurs sein.



"Wir haben Themen, die nach wie vor höchst relevant sind. Das Thema soziale Gerechtigkeit, das Thema soziale Stadt, bezahlbare Stadt für alle - sowohl in der City, als auch in den Außenbezirken. Es geht darum, weiter zu entwickeln, was geschafft wurde: ob das die Gesundheitsstadt Berlin ist oder die Wissenschaftsstadt Berlin, das sind wichtige große Themen", sagte Giffey im Inforadio. Ähnlich hatte sie sich auch am Wochenende auf dem Landesparteitag geäußert.



Müller: "Berliner SPD wird sie auf jeden Fall tragen"

Über die Folgen einer möglichen Aberkennung ihres Doktortitels muss sich Giffey nach Überzeugung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) mit dem neuen Berliner SPD-Landesvorstand absprechen. "Das muss sie in der Abstimmung mit der Partei dann entscheiden", sagte Müller am Montag in einem Live-Interview bei "Spiegel Online" [spiegel.de] auf die Frage, ob Giffey Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl bleiben könne, falls die Freie Universität ihr den Doktortitel aberkenne.



"Ich glaube, dass die Berliner SPD sie auf jeden Fall tragen will und tragen wird", so Müller. Giffey müsse für sich entscheiden, wie sie die Situation bewerte und wie sie auch persönlich damit im Wahlkampf umgehen könne, falls es zu der Situation kommen sollte.



FU prüft Doktorarbeit erneut bis Februar

Giffey ist am Samstag zusammen mit SPD-Fraktionschef Raed Saleh zur neuen Doppelspitze des Landesverbands gewählt worden, nachdem bis dahin Müller zwölfeinhalb Jahre Landesvorsitzender war. Kurz darauf erklärte sie, die SPD als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf führen zu wollen. Das Abgeordnetenhaus wird im September 2021 neu gewählt.



Die Freie Universität Berlin (FU) erteilte ihr im Herbst 2019 wegen Mängeln in der Arbeit eine Rüge, entzog ihr aber nicht den Doktortitel. Nach breiter Kritik an diesem Vorgehen kündigte die FU jüngst eine erneute Prüfung an, die bis Ende Februar abgeschlossen sein soll. Sendung: Inforadio, 30.11.2020, 18 Uhr