An Berliner Oberschulen soll es am Montag um 11.15 Uhr eine Gedenkminute für den in Paris ermordeten Lehrer Samuel Paty geben. "Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie lädt alle weiterführenden Schulen ein, sich an dieser Schweigeminute zu beteiligen", heißt es in dem Schreiben, das Senatorin Sandra Scheeres (SPD) am Freitag an die Schulleitungen verschickt hat.