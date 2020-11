Seit 2015 recherchiert ein rbb-Team am #MeToo-Fall in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, drei Jahre später müssen der Direktor und sein Stellvertreter gehen. Am Dienstag tagt ein Untersuchungsausschuss. Von Torsten Mandalka und Olaf Sundermeyer

Mit diesem Gespräch beginnt die rbb24-Recherche zu den Fällen sexueller Belästigung in Hohenschönhausen, über die erst Helmuth Frauendorfer und schließlich Hubertus Knabe stürzen werden. Die Informanten wollen nicht zitiert werden. Angeblich habe Knabe die Macht, den Daumen über Karrieren zu heben oder zu senken. Zudem fürchten sie seine Kontakte in die Politik und in die Medien. Sie sagen, Knabe agiere selbstherrlich, distanzlos und manipulativ gegenüber vielen in der ihm unterstellten Belegschaft. Die erwähnte Wissenschaftlerin, die sich belästigt fühlt, will aber nicht mit Journalisten reden, auch aus Angst vor Knabes Medienkontakten.

Die Aufdeckung der Affäre beginnt an einem lauen Abend im Frühsommer 2015. Drei Wissenschaftler sitzen in einem Berliner Biergarten und berichten uns von den Zuständen an ihrem Arbeitsplatz, der Gedenkstätte im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen, dem wichtigsten Erinnerungsgort für den DDR-Totalitarismus.

Der gebürtige Westfale Hubertus Knabe ist zu dieser Zeit das Gesicht in der Erinnerung an das DDR-Unrecht. Er bezeichnet sich als "Anwalt der Zeitzeugen", hat aber selbst keine Opfer-Biographie.

Obwohl die Gerüchteküche noch lange weiter brodelt, lassen sich die Vorwürfe gegen den stellvertretenden Gedenkstättenleiter und seinen Direktor für uns nicht erhärten. Wir lassen das Thema liegen: bis zum Sommer 2018.

Zwischenzeitlich hatten sich weitere junge Frauen, Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen der Gedenkstätte an die Frauenbeauftragte gewandt. Ihre Vorwürfe standen in keinem Zusammenhang zueinander, sie waren teilweise in unterschiedlichen Zeiträumen in der Gedenkstätte beschäftigt (zwischen 2011 und 2018). Später berichten sie, dass sie über die Frauenbeauftragte zueinander gefunden hätten. Bald bilden sie eine Schicksalsgemeinschaft, treffen sich regelmäßig, tauschen ihre Erfahrungen aus. Im Juni schreiben sechs Frauen schließlich einen gemeinsamen Brief an die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, und an den Berliner Kultursenator, Klaus Lederer. Darin berichten sie über sexuelle und sonstige Belästigungen von Helmuth Frauendorfer. In dem Schreiben äußern sie die Sorge davor, dass andere Frauen Ähnliches erleben müssen.

Jetzt gewinnt die rbb-Recherche neue Dynamik: Wir erfahren aus dem Kreis unserer ursprünglichen Informanten von diesem Brief der Frauen. Wir bitten darum, mit den Frauen sprechen zu können und warten auf eine Antwort. Nach einer direkten Rückmeldung aus der Gruppe der Frauen wenden wir uns mit ihren Vorwürfen an die Berliner Kulturverwaltung. Dort ist man überrascht, dass wir von dem Vorgang wissen. Wir erfahren, dass die Kulturverwaltung eine Anwältin damit beauftragt hat, die Sache zu untersuchen. Ein paar Tage später halten wir einen Berichtsentwurf in Händen, den die Juristin verfasst hat. Die betroffenen Frauen möchten, dass die Sache öffentlich wird. Schließlich sind ihre Beschwerden in der Vergangenheit oft und lange genug versandet. Aber sie wollen selbst auf keinen Fall Objekte eine Boulevard-Sex-Story werden.