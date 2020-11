Bild: dpa/Michael Kappeler

Plagiats-Affäre - Franziska Giffey in der Glaubwürdigkeitsfalle

10.11.20 | 07:33 Uhr

Die Hoffnungsträgerin der Berliner SPD wird von einer alten Affäre eingeholt: Die Freie Universität prüft noch einmal, ob Franziska Giffey ihren Doktor-Titel verliert. Was bedeutet das für sie, für ihre Partei und für den Kampf ums Rote Rathaus? Von Jan Menzel

Wer Franziska Giffey auf Facebook folgt, sieht Herzchen, Sternchen und ein ausgestochenes Brandenburger Tor. "Heute Sonntagsbacken: die ersten Lebkuchen in diesem Jahr. Verzierung folgt …", textet die Bundesministerin so fluffig, dass man sich fragen könnte: War da eigentlich was? Tatsächlich sind Giffey und ihr Mitstreiter SPD-Fraktionschef Raed Saleh unmittelbar vor dem Kekse-Backen in den größten anzunehmenden Unfall auf ihrem Karriereweg verwickelt worden. Beide wähnten sich schon auf der Zielgeraden: Ende November soll der bereits zwei Mal verschobene Landesparteitag endlich stattfinden. Giffey und Saleh wollen gemeinsam den SPD-Landesvorsitz übernehmen und den Aufbruch in eine neue Ära verkünden. Doch zur Unzeit für die beiden kommt die Plagiats-Affäre wieder auf den Tisch.

Giffey demonstriert Gelassenheit

Was die Angelegenheit für das designierte Führungs-Duo so gefährlich macht, sind nicht nur die hässlichen Schlagzeilen. Sozialdemokraten, die den Personalwechsel ohnehin nur unter Schmerzen und aus Mangel an Alternativen mittragen wollten, bezweifeln ernsthaft, dass Franziska Giffey mit dem Ballast dieser schier unendlichen Geschichte zum unverbrauchten Zugpferd taugt. In parteiinternen Diskussionsforen wird seit dem Wochenende diskutiert, wie ein Plan B aussehen könnte. Befeuert werden diese Gedankenspiele und Spekulation durch das öffentliche Schweigen. Von der Entscheidung der Freien Universität, die Doktorarbeit Giffeys erneut unter die Lupe zu nehmen, wurden die Partei und die designierte Spitzenfrau eiskalt erwischt. Doch statt sich zu sortieren und eine Strategie zu formulieren, wie sie einigermaßen unbeschadet aus der Nummer rauskommen will, verschickt Franziska Giffey das Foto aus ihrer Weihnachtsbäckerei und erklärt gegenüber der "Welt am Sonntag": "Ich sehe der Sache gelassen entgegen."

Verpufft der "Giffey-Effekt"?

Bei vielen Mitgliedern des SPD-Landesvorstands schrillen dagegen die Alarmglocken. Unabhängig von persönlichen Sympathien und inhaltlichen Überzeugungen gehen die meisten Spitzenleute in den Führungszirkeln davon aus, dass die neue Überprüfung der Doktorarbeit nur ein Ergebnis haben kann: Franziska Giffey wird der Titel entzogen. Schließlich hat nicht nur sie, sondern auch die Freie Universität einen Ruf zu verlieren. Bis es so weit ist, dürften aber Monate vergehen. Während die Unterstützer der Familienministerin darauf bauen, dass dem gemeinen Berliner akademische Titelkämpfe am Endes des Tages Schnuppe sind, fürchten andere, dass der für die Abgeordnetenhaus-Wahl sehnlichst erhoffte "Giffey-Effekt" verpuffen könnte. Die Bundesfamilienministerin, die als Menschenfängerin, zupackend und geradeheraus gilt, würde ihren politischen Kredit verlieren und zur dankbaren Zielscheibe für die politischen Mitbewerber werden. Wieder andere sehen nun die Chance, noch einmal grundsätzlich zu diskutieren, wohin die Berliner SPD steuert und ob die tendenziell konservative Giffey die richtige am Ruder ist.

Niemand will Königinnen-Mörder sein

Dahinter steckt ein parteiinterner Konflikt, der mit der strahlenden Spitzenfrau nur übertüncht wurde. Schon als Neuköllner Bezirksbürgermeisterin hat Giffey sich einen Ruf als "Law and Order"-Politikerin erarbeitetet, was sie für viele Sozialdemokraten vom linken Flügel keinesfalls zur Idealbesetzung macht. Ende Oktober haben Giffey und Saleh in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" Eckpunkte ihres Programms skizziert. Beide sprachen sich für einen wirtschaftsfreundlichen Kurs aus, ließen in der Verkehrspolitik große Sympathien für das Auto erkennen und machten klar, dass sie den Mietendeckel nicht verlängern wollen. Starker Tobak für eine Partei, die sich ungern den Kurs von oben diktieren lässt und die in Berlin mehrheitlich links tickt. Gründe, Giffey und Saleh noch kurz vor Toresschluss abzufangen, gäbe es also. Doch öffentlich äußern will sich niemand. Das liegt daran, dass auch Giffey-Skeptiker und Saleh-Gegner besagten Plan B (noch) nicht haben. Innensenator Andreas Geisel, der in den Medien als Giffey-Ersatz für die Spitzenkandidatur bei der Abgeordnetenhauswahl gehandelt wurde, dürfte kaum Interesse haben, sich verheizen zu lassen. Zudem hat der Innensenator in den letzten Wochen das designierte Führungsduo nach Kräften unterstützt. Und alle, die Giffey schon immer oder erst jetzt für die falsche Wahl halten, wollen auf keinen Fall als Königinnen-Mörder dastehen.

Freiwilliger Verzicht?

Der Druck auf die Bundesfamilienministerin wächst aber. Giffey müsse nun Führungsstärke beweisen und aufzeigen, wie sie diese Krise meistern will, heißt es aus Parteikreisen. "Augen zu und durch" dürfe nicht die Devise sein. Dabei scheint genau das die Strategie von Giffey und Saleh zu sein. Beide haben den Parteitag am 27. November fest im Blick und wollen, dass die Wahl dort unfallfrei über die Bühne geht. Danach könnte die neue SPD-Landesvorsitzende Giffey von sich aus einen Punkt setzen, auf den Doktor-Titel verzichten und die Angelegenheit für beendet erklären. Dieses Szenario wird bereits in der Wissenschafts-Community diskutiert. Auch ein namhafter Sozialdemokrat mutmaßt, dass diese Rechnung fürs Erste aufgehen könnte. In der Weihnachtszeit würden sich schließlich viele Menschen nicht so sehr mit Politik beschäftigen. Auf Dauer bleibe Giffey aber in der Glaubwürdigkeitsfalle - dafür würden schon die anderen Parteien sorgen. Sendung: Abendschau, 09.11.2020, 19:30 Uhr