Abwendungsvereinbarung unterschrieben - Heimstaden verpflichtet sich in Berlin zu mehr Mieterschutz

20.11.20 | 20:28 Uhr

Mieter des schwedischen Immobilienkonzerns "Heimstaden" können aufatmen: Das Unternehmen hat Vereinbarungen abgeschlossen, die ihnen mehr Sicherheit bieten. Dem Schritt waren Proteste von Bewohnern vorausgegangen.

Nach Gesprächen zwischen dem schwedischen Immobilienunternehmen Heimstaden und Vertretern der Berliner Bezirke sowie des Senats soll es für die Mieter von 2.200 Wohnungen mehr Sicherheit geben. Am Freitag wurde eine Abwendungsvereinbarung mit den Bezirken abgeschlossen. Damit verpflichtet sich Heimstaden etwa, auf die Umwandlung der Mietshäuser in Eigentumswohnungen für die Dauer von 20 Jahren zu verzichten.



Wie das Neuköllner Bezirksamt weiter mitteilte, sicherte Heimstaden zu, möblierte Wohnungen mit befristeten Mietverträgen in reguläre Mietverhältnisse auf unbestimmte Zeit umzuwandeln. Die Regelungen gelten demnach für Mieter und Mieterinnen in 82 Häusern.

Heimstaden macht Zugeständnisse

Der rbb hatte bereits am Donnerstag berichtet, dass Heimstaden bereit sei, auf die Mieterinnen und Mieter zuzugehen. Der Konzern wolle sich mit einer Abwendungsvereinbarung auch dazu verpflichten, für die Dauer von 20 Jahren auf die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu verzichten, sagte ein Konzernsprecher dem rbb.



Außerdem solle es Modernisierungen nur in dem "gesetzlich möglichen" Umfang geben, also keine sogenannten Luxusmodernisierungen. Heimstaden werde auch keine Aufzüge und Balkone einbauen, sagte der Sprecher. Der Konzern sei darüber hinaus auch bereit, auf die möblierte, beziehungsweise zeitlich befristete Vermietung zu verzichten, bei der die Mieten häufig sehr hoch liegen.

Mieter befürchteten Verdrängung

Die Heimstaden-Gruppe hatte in diesem Jahr 146 Häuser mit rund 4.000 Wohnungen für rund 830 Millionen Euro gekauft. Rund die Hälfte dieser Wohnungen liegt in Milieuschutzgebieten. Hier haben die Bezirke ein Vorkaufsrecht, sofern sich der Käufer nicht zu einer Abwendungsvereinbarung bereit erklärt, die den Mieterinnen und Mietern weitgehenden Schutz einräumt. Schnell hatte sich deshalb eine Protestbewegung von Mietern der betroffenen Häuser in ganz Berlin gebildet. Sie befürchteten die Umwandlung ihrer Wohnungen in Eigentum. Denn selbst in Milieuschutzgebieten und mithilfe des Vorkaufsrechts ist es für Berlin fast unmöglich, diese Häuser im hohen dreistelligen Millionenbereich mit Steuergeldern zu kaufen.