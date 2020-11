Nachdem Heimstaden zuletzt zahlreiche Häuser in Berlin gekauft hat, befürchten viele Mieter die Umwandlung ihrer Wohnungen in Eigentum. Nun zeigt sich der schwedische Konzern bereit, Forderungen von Senat und Bezirken zum Mieterschutz zu erfüllen.

Heimstaden sei bereit, sogenannte Abwendungsvereinbarungen zu unterzeichnen. Darin will sich der Konzern wie vom Senat gefordert dazu verpflichten, für die Dauer von 20 Jahren auf die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu verzichten.

Der schwedische Immobilienkonzern Heimstaden ist bereit, beim Thema Mieterschutz und in Milieuschutzgebieten den Forderungen des Berliner Senats und der Bezirke entgegenzukommen. Das bestätigte ein Sprecher des Konzerns am Donnerstag dem rbb.

Außerdem soll es Modernisierungen nur in dem "gesetzlich möglichen" Umfang geben, also keine sogenannten Luxusmodernisierungen, heißt es. Heimstaden werde auch keine Aufzüge und Balkone einbauen, sagte der Sprecher. Der Konzern sei darüber hinaus auch bereit, auf die möbilierte beziehungsweise zeitlich befristete Vermietung zu verzichten, bei der die Mieten häufig sehr hoch liegen.

Schnell hatte sich deshalb eine Protestbewegung von Mietern der betroffenen Häuser in ganz Berlin gebildet. Sie befürchten die Umwandlung ihrer Wohnungen in Eigentum. Denn selbst in Milieuschutzgebieten und mithilfe des Vorkaufsrechts ist es für Berlin fast unmöglich, diese Häuser im hohen dreistelligen Millionenbereich mit Steuergeldern zu kaufen.

Die Heimstaden-Gruppe hatte in diesem Jahr 146 Häuser mit rund 4.000 Wohnungen für rund 830 Millionen Euro gekauft. Rund die Hälfte dieser Wohnungen liegt in Milieuschutzgebieten. Hier haben die Bezirke ein Vorkaufsrecht, sofern sich der Käufer nicht zu einer Abwendungsvereinbarung bereit erklärt, die den Mieterinnen und Mietern weitgehenden Schutz einräumt.

Allein im ersten Halbjahr 2020 wurden in Berlin rund 5.900 Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt, rund 4.800 davon lagen in Milieuschutzgebieten. Denn auch in diesen Gebieten kann ganz legal eine Wohnung umgewandelt werden, wenn die Mieterinnen und Mieter sieben Jahre lang ein Vorkaufsrecht bekommen.

Allerdings können oder wollen sich das in Berlin offenbar nur ganz wenige leisten: Zwischen 2015 und 2019 haben nur 59 Berliner Mieter aufgrund dieser Regelung ihre eigene Wohnung gekauft.