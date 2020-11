Bild: dpa/Siegfried Grassegger

Analyse | Islamistischer Terror - "Berlin ist ein Hotspot radikaler Islamisten"

06.11.20 | 17:36 Uhr

Nach dem Terror in Nizza, Dresden und Wien diskutiert die Politik in Berlin über Gefahren durch radikale Islamisten. Experten, die die Situation in der Stadt seit Jahren beobachten, warnen: Radikalisierung unauffälliger Muslime sei nur schwer zu verhindern. Von Jo Goll

Wenn Thomas Mücke die Bilder der Bluttaten sieht, kommt er immer wieder ins Grübeln: Ein junger, radikaler Islamist erschießt in Wien 4 Menschen, über 20 werden teils schwer verletzt. In Dresden sticht ein Syrer auf zwei Touristen ein – einer stirbt, der andere überlebt schwer verletzt. Den Leiter von Violence Prevention Network, kurz VPN, stimmt vor allem die Tatsache nachdenklich, dass beide Islamisten zuvor in so genannten De-Radikalisierungsprogrammen betreut wurden. Zu dem Täter von Dresden hatten Mitarbeiter von Thomas Mücke sogar direkten Kontakt. Der Verein kümmert sich seit Jahren um junge Extremisten, und versucht, sie durch pädagogische Arbeit auf den richtigen Weg zu führen.

Nachdem der mutmaßliche Täter von Dresden identifiziert wurde, setzte Mücke sich mit seinen Mitarbeitern zusammen. Denn Mitarbeiter des Vereins hatten nach dem Attentat noch Gespräche mit dem tatverdächtigen Syrer geführt und nichts bemerkt. Deshalb habe man den Fall intensiv aufgearbeitet. Mücke und seine Kollegen und Kolleginnen fragten sich: Haben wir etwas übersehen? Warum hat der junge Syrer gerade jetzt gehandelt? "Jeder hat diesen Fall sehr ernst genommen", versichert der erfahrene Pädagoge im Gespräch mit rbb24 Recherche. Trotzdem: "Man kann einfach nicht immer sehen, was eine Person unmittelbar vorhat. Man kann nicht immer ahnen, dass sie einen Anschlag ausüben wird. Da war auch nichts erkennbar." Der heute 20-jährige Syrer kam vor fünf Jahren nach Deutschland. Hier war er auf sich allein gestellt, hatte keinen Familienanschluss. Der Jugendliche geriet schnell in salafistische Kreise, begann sich zu radikalisieren. Wegen der Unterstützung und des Werbens für eine ausländische Terrorvereinigung wurde er 2018 zu einer Haftstrafe verurteilt. Im Gefängnis ging er auf Vollzugsbeamte los. Insgesamt war er 22 Monate in Haft.

VPN-Mitarbeiter betreuen Dresden-Attentäter bereits im Knast

Die Mitarbeiter von VPN lernen den jungen Mann im Juni im Gefängnis kennen und nehmen ihn in ihr De-Radikalisierungsprogramm auf. Doch ihre Arbeit wird durch die Pandemie unterbrochen. Erst nachdem der junge Mann am 29. September aus der Haft entlassen wird, können sie wirklich anfangen, mit ihm zu arbeiten. Der junge Islamist muss sich zudem an zahlreiche Auflagen halten: Er darf keine Waffen besitzen, internetfähige Computer sind ebenfalls tabu. Zudem wird er vom sächsischen Landeskriminalamt und dem Verfassungsschutz beobachtet, muss sich regelmäßig mit einem Bewährungshelfer treffen. Nach seiner Haftentlassung haben die Mitarbeiter von VPN den Kontakt wieder aufgenommen und sich mit ihm getroffen – auch nach der Tat. "Bis zu seiner Festnahme haben wir drei intensive Gespräche mit ihm geführt", erzählt Thomas Mücke. Da hatte er die Tat schon begangen und es war ihm nichts anzumerken. Die Mitarbeiter fragten sich, ob sie etwas übersehen hätten: "Das Schlimme war, dass wir hier in diesem Fall nichts gefunden haben, und wir natürlich dann auch zu der Erkenntnis gekommen sind: Das gibt es. Es gibt die Menschen, in die man nicht hineinschauen kann", erzählt Thomas Mücke im Interview mit dem rbb. Nach der Haftentlassung sollte der Attentäter eigentlich wegen seiner Straftaten abgeschoben werden. Doch die Ausweisungsverfügung konnte nicht vollzogen werden, weil für Syrien bis Ende Dezember ein Abschiebestopp gilt. Dennoch, so berichtet Thomas Mücke, sei für den jungen Mann klar gewesen, dass er in Deutschland keine Zukunft mehr hat: "Es ist eine Person, die nichts mehr zu verlieren hat. Es ist eine Person, die keine familiären Beziehungen in Deutschland hat, die alleine dasteht. Dieser Personenkreis gilt immer als problematisch, weil wir wissen, diese Person kann sagen: Hier im Diesseits ist für mich nichts mehr Großartiges zu holen."

Deradikalisierung-Gespräche für eine milde Strafe?

22 Monate im Gefängnis. Und kaum ist er wieder draußen, schlägt er zu. Warum aber dann die De-Radikalisierungs-Sitzungen mit den Mitarbeitern von VPN? Versprach sich der junge Islamist etwa Vergünstigungen, wenn er sich mit Pädagogen unterhält, sich zum Schein reumütig zeigt? Thomas Mücke sagt, so etwas könne man nie ausschließen. In der Regel beginne VPN aber erst mit der Arbeit, wenn das Gerichtsverfahren abgeschlossen, das Urteil gesprochen sei. "Wir wollen vermeiden, dass unsere Arbeit zu irgendeinem Zweck instrumentalisiert wird. Wir geben auch keine Prognosen oder Gutachten ab, solange unsere Klienten im Gefängnis sitzen." Schließlich, so Mücke weiter, könne man im Vollzug immer nur sehen, wie der momentane Stand, die jetzige Situation zu bewerten sei. "Eine gutachterliche Betrachtung darüber, wie eine Person zukünftig einzuschätzen ist, wäre sehr gewagt. Ich bin auch kein Anhänger davon zu glauben, dass man De-Radikalisierungs-Programme kurzfristig abschließen kann. Die Gefahr einer Wieder-Radikalisierung ist immer da".

Statt Trauer - Zorn und Trotz

Thomas Mücke weiß, dass es keine hundertprozentige Sicherheit geben kann, dass immer einer durch das Raster rutschen kann. Deshalb blicke sein Team auch mit der notwendigen professionellen Distanz auf die Tat von Dresden. "Wir hatten in der Vergangenheit viele Fälle im Vorfeld erkannt. Fälle, wo Personen etwas geplant hatten, was wir dann gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden verhindern konnten". Auch auf die Reaktionen nach dem Mord an dem französischen Lehrer Samuel Paty einiger junger Muslime in Berlin richtet Thomas Mücke seinen Blick. Zorn, Trotz und lauter Protest statt stillem Gedenken. Scheinbar normale junge Menschen protestierten jüngst am Hermannplatz und vor dem Brandenburger Tor. "In der Pandemie haben wir es derzeit schwer, Zugang zu finden zu den Personen, mit denen wir arbeiten müssen", sagt Mücke. Terror habe immer die Zielsetzung Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen und die Gesellschaft zu spalten. Und die Hintermänner des Terrors, so Mücke weiter, suchten sich auch die Zeitpunkte aus, die für ihre Zwecke günstig seien. Deshalb müsse man gerade jetzt sehr wachsam sein und versuchen, den Zugang zu gefährdeten Jugendlichen nicht zu verlieren.

Deradikalisierungs-Arbeit kennt keine Erfolgsgarantie

Auch der Berliner Psychologe und Extremismus-Experte Ahmad Mansour weiß, dass es bei der Deradikalisierung Rückschläge geben kann. Erfolgsgarantien, so Mansour im Gespräch mit rbb24 Recherche, gebe es keine. Wichtig sei vor allem, dass die Zivilgesellschaft sich an dieser Arbeit beteilige. "Wir müssen diese Programme professionalisieren. Nicht nur ich und meine Kolleginnen und Kollegen dürfen entscheiden, ob jemand radikalisiert ist. Da müssen die Sicherheitsbehörden mit einbezogen werden." Zudem fordert Mansour, dass auch Sozialarbeiter und Psychologen in den Gefängnissen enger in die Arbeit mit radikalisierten Islamisten eingebunden werden. Die seien zwar keine Extremismus-Experten, könnten die Arbeit der Deradikalisierung aber unterstützen und vor allem kontrollieren. Gerade in der gegenwärtigen Situation sei es aber wichtig, besonderes Augenmerk auf radikalisierte Jugendliche zu richten. Und vor allem, so Mansour, dürfe Deradikalisierungs-Arbeit nicht erst im Gefängnis beginnen. Gefängnisse, so Mansour, seien Orte, an denen Menschen nach Orientierung und Halt suchten. "Ich warne davor, nur verurteilte Terroristen als Gefährder einzustufen. Wenn man Islamismus wirklich bekämpfen will, dann muss man vor allem diejenigen anschauen, die keine Terroristen sind, die Gewalt nicht legitimieren, aber große Widersprüche und Werte in sich tragen, die mit einer demokratischen, aufgeklärten Gesellschaft nicht vereinbar sind."

Mansour meint Jugendliche, die das Zeigen etwa von Mohammed-Karrikaturen als Angriff auf ihre Religion betrachten. Es seien Jugendliche, "die antisemitische Einstellungen haben, die unmündig mit ihrer Religion umgehen, die die Geschlechter trennen und die Sexualität tabuisieren." Diese Trends, so Mansour, seien gerade auch in Berlin zu beobachten. Die Hauptstadt sei schon lange "ein Hotspot radikaler Islamisten". Deshalb geht der Extremismus-Experte davon aus, dass auch Berlin nach den Vorfällen in Nizza, Wien und Dresden mit islamistischen Attentaten rechnen müsse. "Die Tendenzen sind da, die radikalisierten Jugendlichen sind da. Und wenn unsere Sicherheitsapparate nicht alle relevanten Personen intensiv beobachten, dann besteht diese Möglichkeit genauso in Berlin wie in anderen Städten Deutschlands und Europas." Die Aktivitäten radikaler Islamisten seien in Berlin auf den Straßen förmlich sichtbar. Trotz der scheinbaren Ruhe in den vergangenen zwei, drei Jahren seien diese nicht verschwunden. "Auch nach Anis Amri sind diese Aktivitäten noch da. Und deshalb dürfen wir nicht entspannt auf die Situation reagieren, sondern wir müssen wachsam bleiben."

Sendung: Abendschau, 06.11.2020, 19.30 Uhr