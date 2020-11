imago images/Andreas Friedrichs Audio: Inforadio | 21.11.2020 | Raphael Knob | Bild: imago images/Andreas Friedrichs

Kleingartensterben in Berlin - "Jetzt habe ich nur noch meinen Balkonkasten"

21.11.20 | 15:32 Uhr

In Tempelhof-Schöneberg fallen Teile der Kolonie "Morgengrauen" in der Eisenacher Straße einem Schulbau zum Opfer. Mit einem Trauermarsch wollen die Pächter am Totensonntag ihre Parzellen symbolisch zu Grabe tragen. Von Raphael Knop

Wenn Angelika Klemp an Totensonntag denkt, ringt sie mit den Tränen. "Wir hatten Kartoffeln, Stangenbohnen, Zwiebeln und viele Blumen im Garten. Das ist jetzt alles vorbei." Auch ihr Mann Michael kann nicht glauben, dass nach 38 Jahren Schluss ist. "In diesem Garten sind drei Generationen aufgewachsen. Meine Tochter war damals zwei Jahre alt, als wir den Garten gekauft haben. Mit unseren Enkeln haben wir dort gespielt." Ihr Garten muss einer Schule weichen. Deshalb wollen sie mit einem Trauermarsch, einem selbstgebauten Holzkreuz aus alten Bohnenstangen und ihrer ehemaligen Hausnummer "39", gemeinsam mit ihrer Familie und den anderen betroffenen Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern Abschied nehmen und die Jahre Revue passieren lassen.

1982 haben die Klemps den Garten für 15.000 DM gekauft. Noch mehr Geld und vor allem Zeit ist in den darauffolgenden drei Jahrzehnten in den Kleingarten geflossen. In den Urlaub sind sie so gut wie nicht gefahren. Der Garten musste ja in Schuss gehalten werden. "Jetzt habe ich nur noch meinen Balkonkasten", sagt Angelika Klemp schweren Herzens. Ein paar Blumen und ihre Heide aus dem Garten hat sie dort bereits eingepflanzt. Vom Bezirk gab es rund 7.000 Euro an Entschädigung. "Das Geld ist schon bei den anderen Ersparnissen", stellt Michael klar.

Eine Kündigung steht noch aus

Durch die Medien haben die Klemps und die anderen Pächterinnen und Pächter von dem Bauvorhaben erfahren. Dabei war schon in den 80er Jahren klar, dass die Fläche irgendwann einmal einer Schule weichen muss. Dennoch sind die Klemps über das Vorgehen des Bezirksamtes immer noch fassungslos. "Wir haben bis heute keine Kündigung erhalten. Im Februar gab es eine Informationsveranstaltung, unsere Fragen wurden nicht beantwortet. Ich wurde da wie so ein kleiner dummer Junge hingestellt", ärgert sich Michael. Auf rbb-Nachfrage schreibt der SPD-Bezirksstadtrat von Tempelhof-Schöneberg, Oliver Schworck: "Zu diesem Zeitpunkt handelte es sich noch um eine Potenzialfläche mit entsprechendem Planungsrecht und kurzfristiger Möglichkeit der Inanspruchnahme für die Errichtung dringend benötigter sozialer Infrastruktur [...]." Aus diesem Grund hätte der Bezirk nur noch auf Nachfragen reagieren und nicht mehr proaktiv informieren können.



Abrissarbeiten für 2021 geplant

Die Abrissarbeiten in der Kolonie sind in der 2. Jahreshälfte 2021 geplant. Danach folgt die Erschließung des Baugrundstückes. Die 600 Schülerinnen und Schüler sollen dann im Schuljahr 2026/27 einziehen. So sieht es der Rahmenterminplan für die Schulbauoffensive in Tempelhof-Schöneberg vor. Weitere Schul- und Kitabauprojekte sind in der Planung. Der Bezirk muss damit auf die wachsende Nachfrage reagieren. Künftig müssten jährlich im Schnitt 300 Schülerinnen und Schüler mehr untergebracht werden. Weitere Kleingartenkolonien stehen daher schon jetzt vor dem Aus. Konkrete Planungen gibt es für die Kolonien "Borussia", "Kaisergärten" und der Restfläche der Kolonie "Morgengrauen". Geprüft wird ebenfalls die Fläche der Kolonie "Eschenallee", ebenfalls für einen Schulneubau.

Bezirk will 58.000 Kleingärten retten

Damit nicht alle Kleingartenanlagen dem Städtebau zum Opfer fallen, sollen 82 Prozent der Anlagen dauerhaft gesichert werden. So steht es im Kleingartenentwicklungsplan [berlin.de]. Insgesamt gibt es in Berlin mehr als 870 Kleingärten und 71.000 Parzellen. Bis 2030 werden mehr als 3.500 Parzellen - Kitas, Schulen, Krankenhäusern, S-Bahn- und Straßen-Trassen sowie Wohnungen und Häusern weichen müssen. Weitere 5.000 sind derzeit in Privatbesitz, rund die Hälfte gehört der Deutschen Bahn. Für die rund 7.000 Parzellen, die bis 2030 geschützt sind, gibt es noch keine Sicherheiten. Sie könnten dann in die Kategorie "Bauliche Entwicklung von Kleingärten" fallen und dürften nach dem Ablauf der Frist mit sozialer Infrastruktur bebaut werden.