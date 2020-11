Rückendeckung erhält Knabe von der oppositionellen Berliner CDU. Auch sie sieht in Knabes Entlassung politische Willkür. Kultursenator Lederer habe alles darangesetzt, den ihm unbequemen Gedenkstätten-Leiter loszuwerden. Die Grünen-Abgeordneten im Untersuchungsausschuss betonten dagegen am Dienstag, Knabe habe als Leiter durchaus Spielraum gehabt, einzugreifen und präventiv etwa Ansprechpartner für die betroffenen Frauen zu schaffen. Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hatte sich für Knabes Entlassung eingesetzt.

Bei der letzten Sitzung des Untersuchungsausschusses Ende September hatte Knabe zu den Vorgängen in der Gedenkstätte die Aussage verweigert. Er sei weiterhin gewillt, ausführlich zu allen Themen des Untersuchungsausschusses auszusagen. Sein früherer Dienstherr, Klaus Leder, habe ihm jedoch nur eine stark eingeschränkte und juristisch höchst komplizierte Aussagegenehmigung erteilt. Als Nicht-Jurist könne er diese Beschränkungen nicht einschätzen, so Knabe.



Wegen seiner Aussageverweigerung hatte damals die Vorsitzende des Gremiums, Sabine Bangert (Grüne), beim Landgericht ein Ordnungsgeld von 1.000 Euro gegen Knabe beantragt. Sie warf ihm wegen seiner Verweigerungshaltung Respektlosigkeit vor.



Der Untersuchungsausschuss befasst sich seit März mit den Vorgängen um die Entlassung von Knabe und seines Stellvertreters Helmuth Frauendorfer im Herbst 2018. Dem Vize war von mehreren Mitarbeiterinnen sexuelle Belästigung vorgeworfen worden. Knabe soll den Vorwürfen nicht entschieden genug nachgegangen sein. Der Ausschuss will nach eigenen Angaben mögliche Ursachen, Konsequenzen und die Verantwortung für mutmaßliche Fehlentwicklungen in der Gedenkstätte aufklären.



Sendung: Abendschau, 3.11.2020, 19:30 Uhr