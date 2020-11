"Berliner Luft ist im Jahr 2019 deutlich sauberer geworden"

Demnach sind vor allem deutlich weniger Stickstoffdioxide (NO2) und Feinstaub von den verschiedenen Luftmessgeräten im Stadtgebiet registriert worden. Beide Schadstoffwerte seien 2019 in Berlin so niedrig wie nie seit Beginn der Messungen im Berliner Luftgütemessnetz gewesen. Berlinweit sank demnach der NO2-Anteil um bis zu 20 Prozent. Beim Feinstaub wurden an manchen Stellen noch deutlichere Rückgänge verzeichnet: So sank die Feinstaubbelastung beispielsweise an der Silbersteinstraße und an der Karl-Marx-Straße (beide in Neukölln) von 2018 auf 2019 um fast 25 Prozent.

Vor allem an den Hauptverkehrsstraßen wie die Leipziger Straße sei die Luft deutlich besser geworden. Hier sank den Messungen zufolge die NO2-Belastung von 2018 auf 2019 um 11 µg/m³, an der Silbersteinstraße und am Hardenbergplatz (Charlottenburg) um jeweils 9 µg/m³. Das entspricht einem Rückgang von bis zu 20 Prozent innerhalb eines Jahres. Zugleich wurde 2019 an fünf der sechs automatisch messenden Stationen an Hauptverkehrsstraßen der NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ im Jahresmittel eingehalten - im Vorjahr war dies erstmalig an einer dieser Stationen der Fall, stellt der Bericht fest.



Beim Feinstaub seien in Berlin auch im Jahr 2019 die EU-weiten Grenzwerte wieder eingehalten worden. Die meisten Überschreitungen des Tagesmittels von 50 µg/m³ gab es laut Messungen an der Frankfurter Allee: Festgestellt wurden 14, erlaubt sind 35 Überschreitungen pro Jahr. Auch dies sei die geringste Anzahl an Überschreitungen, die im Berliner Luftgütemessnetz verzeichnet wurden, seit der europäische Feinstaub-Grenzwert im Jahr 2005 in Kraft trat, heißt es in dem Bericht.