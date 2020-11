dpa/Jörg Carstensen Audio: rbb 88.8 | 09.11.2020 | Julia Kowollik | Bild: dpa/Jörg Carstensen

Gedenken an der Bernauer Straße - Berlin erinnert an den Mauerfall vor 31 Jahren

09.11.20 | 15:24 Uhr

Ohne große Gedenkveranstaltung wegen Corona, aber mit Kerzen und Rosen auf dem ehemaligen Todesstreifen an der Bernauer Straße ist an den Mauerfall vor 31 Jahren erinnert worden. Der Regierende Bürgermeister meldete sich per Videobotschaft zu Wort.

Mit Rosen und Kerzen ist auf dem früheren Todesstreifen an der Bernauer Straße in Berlin-Mitte des Mauerfalls vor 31 Jahren gedacht worden. Der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Axel Klausmeier, und der Pfarrer der Evangelischen Versöhnungsgemeinde, Thomas Jeutner, steckten am Montag bunte Rosen in die Hinterlandmauer und entzündeten Kerzen in Erinnerung an die Friedliche Revolution im Herbst 1989.



Anschließend läuteten sie gemeinsam die Glocken der Kapelle der Versöhnung in der Bernauer Straße. "Der 9. November 1989 ist für uns eine Verpflichtung, jeden Tag an Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu erinnern und für diese freiheitlichen Werte tatkräftig einzutreten und sie zu verteidigen", sagte Klausmeier. Das gelte gerade "in diesen politisch so herausfordernden Zeiten".

Die Bernauer Straße gilt als Symbol der deutschen Teilung. Als die Mauer 1961 hochgezogen wurde, lag die Häuserfront der Straße im Osten, der Bürgersteig im Westen. Mit dem 9. November 1989 ging die deutsche Teilung nach rund 40 Jahren zu Ende, die Berliner Mauer selbst hatte mehr als 28 Jahre Bestand. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen starben an dem etwa 160 Kilometer langen Bauwerk in der Hauptstadt mindestens 140 Menschen durch das DDR-Grenzregime.

Müller würdigt Freiheitskampf der DDR-Bürger

Die zentrale Gedenkveranstaltung mit Gästen aus Politik und Gesellschaft sowie Zeitzeugen musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Stattdessen veröffentlichte die Stiftung Berliner Mauer auf ihrer Internetseite ein Video mit Statements von zehn Persönlichkeiten, darunter des Berliner Regierenden Bürgermeisters, Michael Müller (SPD). "Die Teilung der Stadt mit all ihren Folgen war für die Menschen in Berlin und in unserem Land eine bittere Zeit, für viele war es eine Zeit voller Schmerzen und Leiden", erklärte Müller in der Videobotschaft. "Daran zu denken, ist wichtig, gerade wenn wir uns auch an die Freude des Tages erinnern, an dem die Mauer in Berlin wieder offen war."



Müller hob zudem den Mut der DDR-Bürger vor 31 Jahren hervor, "die hartnäckig und friedlich für Freiheit und Demokratie und gegen Unterdrückung und Diktatur gekämpft haben" und die Mauer zum Einsturz brachten. "Die Freiheit ist ein Glück; wir dürfen dennoch nie vergessen, wie zerbrechlich sie ist. Gerade in diesen Tagen ist mir wichtig, daran zu erinnern, dass Freiheit nur gemeinsam mit Verantwortung gedacht werden kann", betonte der Regierende Bürgermeister.

Steinmeier fordert "mehr als ein Denkmal"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach sich bei einer Veranstaltung im Schloss Bellevue am Montag für einen zentralen Ort aus, an dem die Verdienste der friedlichen Revolution von 1989 gewürdigt werden und der "mehr als ein Denkmal ist". Es sei ihm ein großes Anliegen, "dass wir unser demokratisches Erbe noch sorgfältiger pflegen, dass wir die Orte unserer Demokratie-Geschichte neu beleben und dass wir an ihre großen Köpfe erinnern", sagte der Bundespräsident.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete den 9. November als einen Schicksalstag der Deutschen. An diesem Tag "denken wir Deutschen wie an jedem 9. November an das Schlimmste und an das Beste in unserer Geschichte", sagte Merkel am Montag in Berlin: "Wir denken an die Schande des 9. November 1938, die Pogrome gegen jüdische Mitbürger im ganzen Land, an die Menschen, die in den Tod getrieben wurden, die brennenden Synagogen, die zerstörten Geschäfte. Wir gedenken der Opfer des von Deutschland begangenen Menschheitsverbrechen, der Schoah, in Scham. Und wir denken an den 9. November 1989, den Jubel, die überschäumende Freude der Menschen", als sich am Brandenburger Tor und entlang der Berliner Mauer "dieses entsetzliche Bauwerk erst öffnete und es dann fiel".

Sendung: Abendschau, 09.11.2020, 19:30 Uhr