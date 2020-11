"Das kann Politik nicht kaltlassen. Und der Senat hat gehandelt", so Scheel. "Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum", unterstrich er. "Wohnraum ist keine Ware wie jede andere, er ist kein Spekulationsgut. Er ist Lebensraum und hat existenzielle Bedeutung für die Menschen in dieser Stadt."

Neun Monate nach Inkrafttreten des umstrittenen Berliner Mietendeckels ziehen die Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus am Donnerstag eine Zwischenbilanz. Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) verteidigte den umstrittenen Mietendeckel. Sinn des Gesetzes sei es, Fehlentwicklungen auf dem Mietmarkt mit stark steigenden Wohnkosten für viele Menschen etwas entgegenzusetzen, sagte er in der Debatte.

Mehrere hundert Vermieter sehen sich in wirtschaftlicher Not

Die Berliner CDU übte dagegen scharfe Kritik: "Dass Mieter am Helene-Weigel-Platz in Marzahn oder im Märkischen Viertel nicht von Mietpreissenkungen profitieren, aber am Kurfürstendamm im schicken Altbau oder am Kollwitzplatz die Mieten massiv gesunken sind, ist zutiefst ungerecht und unsozial", sagte der wohnungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Gräff bei der Aktuellen Stunde im Abgeordnetenhaus.

Gräff kritisierte zudem unter Berufung auf Angaben von Wohnungsportalen, dass sich mit dem Mietendeckels das Angebot von Mietwohnungen in Berlin um 40 Prozent verringert habe. Berlin brauche mehr als neue 300.000 Wohnungen bis 2030. Der Mietendeckel sei der falsche Weg.