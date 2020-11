Peter Berlin Montag, 23.11.2020 | 09:30 Uhr

Ich habe Wohnungen in Berlin und Brandenburg. Nicht durch Erbschaft, sondern durch mutigen Einsatz in frühen Lebensphasen, durch Eigenleistung und durch Verzicht auf Konsum und Luxus. Die brandenburgischen waren bislang nicht so sehr nachgefragt. Sie holen jedoch in Bezug auf ihre Wirtschaftlichkeit mächtig auf. Das liegt daran, dass die Nachfrage hier gestiegen ist und keine - außer durch den Markt - vorgegebene Beschränkung in der Vertragsgestaltung besteht.

Für die Berliner Wohnungen hoffe ich, dass der Spuk bald vorbei ist und dass wenige private Vermieter werden aufgeben müssen. Denn das ist doch der eigentliche Zweck dieser obskuren Gesetzgebung (siehe auch "Das rote Berlin"). Es macht doch wenig Sinn, in Mietverhältnisse einzugreifen, die einvernehmlich beschlossen wurden und in denen der Mieter nicht auf Minderung besteht, weil Ausstattung der Wohnung, Mietzins und Einkommen in ausgewogenem Verhältnis stehen.