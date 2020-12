Bild: rbb/Winkler

Bezirk Neukölln beschließt Umbenennung - Wissmannstraße heißt bald Lucy-Lameck-Straße

01.12.20 | 16:43 Uhr

Herrmann von Wissmann war Gouverneur von Deutsch-Ostafrika - und maßgeblich an der gewaltsamen Kolonialisierung beteiligt. Der Bezirk Neukölln will diesen Namen von Straßenschildern tilgen. Das könnte schneller geschehen als in der Vergangenheit.

Die Wissmannstraße in Berlin-Neukölln wird in Lucy-Lameck-Straße umbenannt. Das hat die Bezirksverordnetenversammlung bereits in der vergangenen Woche beschlossen, wie das Bezirksamt Neukölln am Dienstag mitteilte. Die Wissmannstraße ist benannt nach Herrmann von Wissmann (1853-1905), Reichskommissar und Gouverneur von damals Deutsch-Ostafrika (heute Tansania, Burundi und Ruanda). Er trug mit militärischen Expeditionen maßgeblich zur gewaltsamen Kolonialisierung bei. Mit einem Militärfeldzug massakrierte die deutsche Armee dabei die afrikanische Bevölkerung, um deren Widerstand zu brechen. Wissmanns Kriegsführung wurde dabei selbst von anderen Kolonialoffizieren als äußerst barbarisch beschrieben. Künftig soll die Straße in Neukölln die erste Frau in einem tansanischen Regierungskabinett würdigen: Ministerin Lucy Lameck (1934-1993). "Sie brachte Frauenrechte in Tansania voran und war eine wichtige Unterstützerin der panafrikanischen Idee", teilte das Bezirksamt mit.

Umbenennung schon im kommenden Frühjahr

Neukölln setze ein Zeichen, und das gleich doppelt, hieß es vom Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD). "Mit der Namensumbenennung wandert ein Teil der deutschen Kolonialgeschichte dorthin, wo sie auch hingehört: ins Museum." Die Verbrechen des Kolonialismus und deren Protagonisten müssten historisch aufgearbeitet werden, sollten aber nicht mehr positiv gewürdigt werden, indem sie Namensgeber für Straßen sind, so Hikel weiter. Dem neuen Straßennamen sei eine umfassenden Anwohnerbeteiligung mit Hunderten Vorschlägen vorangegangen, fügte er hinzu. Das Bezirksamt werde nun den verwaltungsrechtlichen Umbenennungsprozess einleiten. So sollen beispielsweise Verwandte der 1993 verstorbenen Lucy Lameck zu dem Vorhaben befragt werden. Die Umbenennung soll im Frühsommer 2021 abgeschlossen sein.

Senat vereinfacht Straßenumbenennungen

Dass die Umbenennung in Neukölln so schnell über die Bühne gehen kann, liegt an einer Neuerung im Berliner Straßengesetz. Die von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) im August vorgelegte Änderung der Ausführungsvorschriften des Straßengesetzes sei verabschiedet worden, teilte der Senat am Dienstag mit. Mit dem reformierten Gesetz werden die Gründe für Umbenennungen erweitert. "Zukünftig wird ausdrücklich auf die Möglichkeit verwiesen, Straßen umzubenennen, wenn deren Namen koloniales Unrecht heroisieren oder verharmlosen und damit Menschen herabwürdigen", so der Senat. In der Vergangenheit vergingen bei Straßenumbenennungen oft mehrere Jahre. Dies soll nun spürbar verkürzt werden.



Auch die Mohrenstraße wird umbenannt

In den vergangenen Monaten hatte die Diskussion um Straßennamen in Berlin an Fahrt genommen. Im August entschied die Bezirksverordnetenversammlung Mitte, den als rassistisch empfundenen Namen Mohrenstraße in Anton-Wilhelm-Amo-Straße umzubenennen und damit den ersten Gelehrten afrikanischer Herkunft in Preußen zu ehren. Wann genau dies umgesetzt wird, ist noch unklar. Seit Jahren fordern die Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg, dortige Straßen umzubenennen, die Namen von preußischen Generälen und von Schlachten tragen. Gefordert wird dies zum Beispiel für die Yorckstraße (Generalfeldmarschall Ludwig Graf Yorck von Wartenburg), für die Blücherstraße und den Blücherplatz (General Leberecht von Blücher) und die Möckernstraße (benannt nach einem Ort nahe Magdeburg, wo 1813 preußische Truppen die französischen Verbände schlugen). Sendung: Abendschau, 01.12.2020, 19:30 Uhr