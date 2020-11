Silvester in Berlin

Einige Berliner Politiker fordern, die Böllerverbotszonen zu Silvester auszuweiten. Die Innenverwaltung hatte angekündigt, bis zum Ende des Monats eine Liste mit den Orten vorzulegen, an denen zum Jahreswechsel kein Feuerwerk gezündet werden darf.

Sicher werde es wie im vergangenen Jahr verboten sein, auf dem Alexanderplatz, am Brandenburger Tor und auf der Pallasstraße in Schöneberg zu böllern, hieß es am Mittwoch aus der Innenverwaltung. Derzeit prüfe man aber, ob sich die Zonen ausweiten ließen und ob das Infektionsschutzgesetz dafür als Grundlage dienen könne.