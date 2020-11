Grano Berlin Sonntag, 29.11.2020 | 10:23 Uhr

Ist doch egal was der Rechnungshof bemängelt, die Nullen in der Politik machen was sie wollen. Man sieht es doch überall, Hauptsache Machtsicherung um jeden Preis. Im öffentlichen Dienst werden Zulagen veranlasst obwohl nicht nötig, außer bei denen im Gesundheitswesen. So kann man in Berlin eins nach dem anderen auflisten. Hoffentlich denken die Menschen bei der Wahl im nächsten Jahr daran wer sie derart über die Hügel schiebt!!!