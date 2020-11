Sandra Alexanderplatz Montag, 23.11.2020 | 14:00 Uhr

Warum sollte Berlin Werbefrei werden? In jeder Großstadt dieser Welt sieht man überall Werbung und zum Teil richtig tolle Werbung. Dieser Aktionismus ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Wenn ich lese wie diese Initiative Werbung reglementieren will, frage ich mich ernsthaft was das soll.