Mokumba Berlin Sonntag, 08.11.2020 | 09:46 Uhr

Menschlich ist es schön, dass diese lügende "Labertasche" abgewählt wurde! Aber beschämend fand ich eigentlich nicht Trump all die Jahre! Beschämend fand ich die deutsche und europäische Politik! Wie Trump ein aufs andere mal nachgegeben wurde! Wie Trump und seiner "America first" Politik direkt und indirekt im Sinne der Besitzer und Aktionäre der deutschen Autokonzerne gepäppelt wurde und dieser Populist seine Polemik tatsächlich in großen Teilen umsetzen konnte! Hier in Deutschland wurde nicht Politik gemacht im Sinne von "Make Germany great again" sonder wir (das deutsche Volk) schmeißen uns für unsere reichsten in den Dreck und lassen uns von Trump durch den Kakao ziehen!!!!!