Clown-Sprechstunden am Bildschirm, Clowns in den Gärten, vor den Fenstern oder unter dem Balkon: In der Corona-Pandemie hat sich die Arbeit der Klinik-Clowns verändert. Angeboten wird sie dennoch. Dafür unterstützt das Gesundheitsministerium Brandenburg den Potsdamer Verein "Lachen hilft" mit seinem Programm "Clowns berühren mit und ohne Abstand - Klinikclownerie in Zeiten von Corona" mit rund 24.000 Euro. Das Geld stammt aus Lottomitteln, wie das Ministerium am Samstag mitteilte.