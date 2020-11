Bild: dpa/F. Sommer

Parlamentssitzung in Potsdam - Landtag fordert bundesweites Verbot von Reichsflaggen

11.11.20 | 17:26 Uhr

Schon seit langem ist das Zeigen von Reichskriegsflaggen in Brandenburg verboten, doch der Landtag fordert noch deutlichere Schritte: Auch die Reichsflagge müsse verboten werden - bundesweit. Nur eine Partei trägt den Landtagsbeschluss nicht mit.



Brandenburgs Landtag hat sich für ein bundesweit einheitliches Verbot von Reichsflaggen und Reichskriegsflaggen ausgesprochen. Die Flaggen aus der Zeit von 1867 bis 1935 würden seit Jahren als rechtsextreme Symbole genutzt, heißt es in einem Landtagsbeschluss vom Mittwoch.



In Brandenburg sei zwar bereits seit 2002 per Erlass geregelt, dass Reichskriegsflaggen in der Öffentlichkeit nicht gezeigt werden dürfen und sichergestellt werden sollen. Wünschenswert wäre jedoch eine bundeseinheitliche Verfahrensweise.

AfD schließt sich Fraktionsanträgen nicht an

Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte, wichtig sei eine rechtssichere Regelung. Die Flaggen würden zur Diffamierung der Demokratie genutzt. Er werde sich für bundesweit einheitliche Regelungen beim Umgang mit den Flaggen einsetzen und hätte dies auch ohne den Landtagsbeschluss getan.



Der Landtag in Potsdam forderte die Landesregierung auf, sich bei der Bundesinnenministerkonferenz im Dezember für ein solches einheitliches Verbot einzusetzen. Den Antrag hatten die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen sowie die Oppositionsfraktionen von Linken und Freien Wählern gemeinsam eingebracht. Die AfD votierte als einzige Fraktion im Landtag gegen den Landtagsbeschluss.



Im August hatten Demonstranten Absperrgitter am Reichstagsgebäude in Berlin überrannt, dabei wurden auch schwarz-weiß-rote Reichsflaggen geschwenkt. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte sich damals entsetzt über das Verhalten einiger Demonstranten gezeigt. Die Innenverwaltung des Berliner Senats hatte Anfang Oktober mitgeteilt, auch sie prüfe Möglichkeiten für ein Verbot von Reichsflaggen und Reichskriegsflaggen. In mehreren Bundesländern, darunter Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, sind diese Fahnen bereits verboten worden.

Geschichtliches zu den Flaggen

Die Reichsflagge war zwischen 1871 und 1919 die Flagge des Deutschen Reichs, ab 1892 auch offizielle Nationalflagge des Kaiserreichs. Die Nationalsozialisten übernahmen die Farben ab 1933 wieder für zwei Jahre.



Die Reichskriegsflagge war die Fahne der Streitkräfte des Deutschen Reiches. Es gibt sie in verschiedenen Variationen. Sie zeigt stets das Eiserne Kreuz, das wichtigste Symbol des preußischen Militärs. Ab 1935 gab es die Reichskriegsflagge außerdem mit Hakenkreuz in der Mitte. Diese Variante war und ist in Deutschland verboten.

