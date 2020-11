Am 25. Februar nächsten Jahres wird sich der BGH in öffentlicher Verhandlung mit Maik Schneider befassen, erklärte Verteidiger Sven-Oliver Milke, der in Revision gegangen war. "Es ist für den BGH nicht eindeutig, dass die Revision verworfen wird", so Milke. "Der Fall wird höchstwahrscheinlich an das Landgericht zurückverwiesen, man weiß nur nicht, in welchem Umfang", sor Rechtsanwalt. Zu dem Prozess in Karlsruhe müsse Maik Schneider erscheinen, aber man könne ihn auf Antrag davon entbinden lassen, wenn seine Anwesenheit nicht nötig sei, wenn dort nur Rechtsfragen erörtert würden.



Das Landgericht Potsdam hatte Schneider im Oktober letzten Jahres wegen der Brandstiftung und anderer Taten – etwa Hakenkreuzschmierereien – zu mehr als neun Jahren Haft verurteilt. Allein für das Anzünden der Halle und für das Abbrennen eines Autos erhielt er zusammengenommen sieben Jahre und neun Monate als Einzelstrafe. Knapp ein Jahr veranschlagte die Kammer unter Vorsitz von Klaus Feldmann dafür, dass Schneider vor einer Bürgerversammlung eine wütende Menschenmenge angeführt und verbal aufgestachelt hatte – die Versammlung wurde unter Polizeischutz zu Ende gebracht. Die Menschenmenge hatte damals "Nein zum Heim" skandiert; Schneider hatte ein Schild in der Hand gehalten mit der Aufschrift "Asylbetrug ist kein Menschenrecht".