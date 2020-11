Die Neuverteilung der Aufgaben wurde bekannt, nachdem der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Dienstag den bisherigen Abteilungsleiter für Kommunalangelegenheiten, Andreas Grünewald, zum Innenstaatssekretär ernannte: Grünewalds Aufgaben umfassten bislang neben Kommunalangelegenheiten auch den Brand- und Katastrophenschutz - beide Bereiche betreut er weiter, dazu Ausländerangelegenheiten und Digitalisierung. Um Polizei und Verfassungsschutz soll er sich aber nicht kümmern - obwohl sein Vorgänger für diese Aufgaben zuständig war.

Die Gewerkschaft der Polizei in Brandenburg hat Kritik an der Neuverteilung der Zuständigkeiten im Brandenburger Innenministerium geübt.

Dass Staatssekretär Schüler nun weiter für Polizei und Verfassungsschutz zuständig bleiben soll, kritisiert der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Brandenburg, Andreas Schuster. Gegenüber der "Bild"-Zeitung und der "BZ" sagte er, Schüler habe keine Kompetenz. Er übernehme etwas, "was er nicht kennt." Man werde mit ihm den Kontakt suchen. Die Zeitungen zitierten am Dienstag aus einem internen Schreiben, in dem der GdP-Landeschef die Besetzung mit Schüler für Polizei und Verfassungsschutz eine Fehlentscheidung nennt.



Minister Stübgen wies diese Darstellung zurück.

Der neue Innenstaatssekretär, Markus Grünewald, hatte nach seiner Ernennung am Dienstag den Kommunen Fairness zugesichert. "Kommunale Selbstverwaltung braucht freie Luft zum Atmen, Verlässlichkeit im Umgang und Fairness in der Auseinandersetzung", teilte Grünewald am Dienstag mit.