Wird die E-Autofabrik von Tesla in Grünheide ein Job- und Konjunktur-Motor für Brandenburg? Ja, sagt die Mehrheit der Menschen im Land: Zwei Drittel glauben an weitere Industrieansiedlungen im Sog der Tesla-Fabrik, wie der BrandenburgTrend zeigt.

Zwei Drittel der Brandenburgerinnen und Brandenburger rechnen nach dem Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide mit weiteren Industrieansiedlungen im Land. Das geht aus einer infratest-dimap-Umfrage im Auftrag von Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg hervor. 67 Prozent der Befragten glauben demnach, dass sich das Tesla-Werk, in dem ab 2021 E-Autos produziert werden sollen, positiv auf die Ansiedlung anderer Industrieunternehmen auswirken wird.

Der US-Autobauer Tesla plant in dem neuen Werk in Grünheide bis zum kommenden Sommer rund 7.000 unbefristete Vollzeitstellen, wie die Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) kürzlich mitteilte. Bis Anfang kommenden Jahres sollen zunächst rund 200 Personen als Lagermitarbeiter(innen) vermittelt werden. Tesla will demnach auch Mitarbeiter einstellen, die längere Zeit ohne Job waren oder nicht über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen.



Der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) geht von einem "Domino-Effekt" für die Region durch Tesla aus, wie er im Januar sagte. Tesla mache den Standort auch für andere Unternehmen und Branchen attraktiv. Tesla habe "Signalkraft weit über Brandenburg hinaus", sagte auch Bernd Becking, Vorsitzender der Bundesagentur für Arbeit in Berlin-Brandenburg. Der Tech-Konzern werde als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen und Fachkräfte anziehen.