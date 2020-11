Wassernixe Donnerstag, 19.11.2020 | 18:21 Uhr

Was im Artikel nicht steht .... 1000 !!! Brandenburger hat man befragt. Mich leider nicht. Eine wirklich repräsentative Befragung!



Brandenburg ist das Bundesland der Coronaausbrüche in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kurkliniken. Wie kann man damit zufrieden sein? Die Landesregierung versagt hier seit dem Frühjahr. Glückwunsch !!!



Weiterhin gibt's weder Sport für Kinder und auch keinen Rehasport wie in Berlin. Und ansonsten wird Sport und Erholung in Schwimmbädern und Sportstätten verboten. Das macht auch krank ... die nächsten Jahre werden es zeigen, was jetzt verk ...

wird. Ich bin mit den Maßnahmen jedenfalls nicht zufrieden. Es gibt nicht nur Corona und da wo es wichtig ist, wird gründlich versagt!