Sechs Wochen bleiben für ein Abkommen zwischen Großbritannien und der EU. Sonst droht am Anfang des Jahres ein No-Deal-Brexit. Ein Papierproduzent in Brandenburg sieht das gelassen, hofft aber insgeheim auf einen Weg für die Briten zurück in den Staatenverbund.

Ein Brandenburger Unternehmen, das Papier ins Vereinigte Königreich exportiert, sieht das gelassen. Und das obwohl mehr als 30.000 Tonnen Papier jährlich von der Firma Leipa in Schwedt an den britischen Markt geliefert werden. rbb|24 hat mit dem Vertriebsgeschäftsführer Fabian Gaus und dem Marketingdirektor Nenad Nemarnik über den UK-Vertrieb des Papierherstellers aus der Uckemark gesprochen.

rbb|24: Herr Gaus, in nur sechs Wochen droht ein ungeregelter Austritt Großbritaninniens aus der EU. Was für Auswirkungen würde das für Ihr Unternehmen haben? Welche Schritte müssen Sie einleiten?

Fabian Gaus: Das sehen wir so entspannt, wie man so etwas sehen kann. Erstens gibt es einen Spruch: "Let's cross the bridge when we get there" ("Lass uns die Brücke überqueren, wenn wir dort ankommen"). Wenn wir alle Eventualitäten und Szenarien durchplanen würden, würden wir nichts anderes tun als den Brexit. Dafür ist das Thema für Leipa nicht groß genug.

Wir haben Glück, dass wir in Großbritannien nur vertreiben, nicht produzieren. Dann wäre es schwieriger, weil dann müssten wir Material, das wir weiterverarbeiten, nach Großbritannien schaffen oder selber einführen. Das machen wir nicht. Wir verkaufen nur dorthin. Unsere britische Firma wickelt den Transfer ab, aber sie treten nicht als eigene Verkaufseinheit auf. Das heißt, wir müssen uns nicht mit der lokalen Rechtssituation in Großbritannien auseinandersetzen, sondern wir verkaufen als Deutsche an den Briten und behandeln ihn jetzt so, als wäre er nicht mehr Teil der EU. Und wenn sich das noch einmal ändert, sind wir da relativ entspannt, auch wenn es Geld und Anwaltskosten natürlich mit sich bringen könnte. Aber so ist das eben einfach.