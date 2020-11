Wunderlich und Richter müssen in Stichwahl in Dallgow-Döberitz

Dabei handelt es sich um Sven Richter (CDU), der 36,13 Prozent Stimmenanteile erhielt sowie Harald Wunderlich von den Freien Wählern (20,15 Prozent). Die Stichwahl soll am Sonntag, den 15. November stattfinden.

Bei der Bürgermeisterwahl in Dallgow-Döberitz (Havelland) hat am Sonntag keiner der sieben Kandidaten und Kandidatinnen eine absolute Mehrheit der Stimmen erhalten. Somit kommt es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen.

Insgesamt waren rund 8.300 Wahlberechtigte in Dallgow-Döberitz aufgerufen, ihren neuen Bürgermeister oder ihre neue Bürgermeisterin für die nächsten acht Jahre zu wählen. In acht Wahllokalen konnten die Stimmen abgegeben werden. Die Wahlbeteiligung lag laut Wahlleiterin Birgit Mattausch bei 55,5 Prozent. Allein 1.700 Wählerinnen und Wähler stimmten per Briefwahl ab. "Ein sehr hoher Wert", sagte Mattausch.

Der bisherige Bürgermeister Jürgen Hemberger von den Freien Wählern trat nicht mehr an. Er geht in den Ruhestand.