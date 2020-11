Im Bürgermeisterwahlkampf hatte sich der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in den vergangenen Tagen auf einer Wahlwerbung mit Ruhle gezeigt, wie die Berliner "B.Z." am Sonntag berichtete. SPD-Generalsekretär Erik Stohn sagte, dies sei übersehen worden und nach Hinweisen umgehend aus dem Netz genommen worden. Im Brandenburger Koalitionsvertrag hatten SPD, CDU und Grüne erklärt, Regierungshandeln und Wahlwerbung klar zu trennen.

Wie schon der erste Wahlgang vor drei Wochen fand die Stichwahl unter besonderer Beobachtung der Polizei statt. Im Vorfeld hatte es Drohungen gegen Golde gegeben. Am 21. Oktober hatten Unbekannte das Auto des Kommunalpolitikers vor seiner Wohnung in Brand gesteckt. Einen Tag später war bekannt geworden, dass ein Drohschreiben in Goldes Briefkasten steckte. Auch eine Drohung per Mail ging bei ihm ein. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt zu den Hintergründen. Um den Bürgermeister zu schützen, laufen polizeiliche Maßnahmen.

Wenig später hatte es einen weiteren Vorfall gegeben: Ein Wahlplakat des Kandidaten Michael Güldener (BVB/Freie Wähler) soll nach seinen Angaben durch mehrere Einschusslöcher beschädigt worden sein. Ob es sich dabei tatsächlich um Schüsse handelt, bestätigte die Polizei nicht. Die Löcher könnten auch durch einen spitzen Gegenstand herbeigeführt worden sein, sagte Sprecherin Dörte Röhrs.