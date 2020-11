rbb-24-nutz Berlin Samstag, 07.11.2020 | 22:14 Uhr

"[Der] neunte Jahrestag des Selbstmordes" - wohl nicht. Auch glaube ich nicht, dass "ausländische Herkunft" bei den Betroffenen den Tatsachen entspricht. Menschen, die großenteils hier aufwachsen und sich mit der Lebenswelt hier identifizieren als Fremde und Nichtdazugehörige zu markieren, ist Othering und ganz bestimmt im Sinne von Rechtsextremen. "NSU" ist eine Selbstbezeichnung. Sprengstoffanschläge und Banküberfälle gab es ebenso.



Die Strafvereitelung im Amt seitens zahlreicher Strafverfolgungsbehörden sind als Verbrechen zu verfolgen und zu ahnden. Dort ist wenig an positiver Veränderung passiert, wofür Deutschland auch international gerügt wurde. Die Strukturen und Prozesse haben sich kaum verändert. Bei der Polizei ist sich jede regionale Einheit selbst am nächsten, was auch für die Landesverfassungsschutzorgane gilt. Bei letzteren kommt der verfassungswidrige Arbeitsgrundsatz hinzu, dass Informant*innen- vor Betroffenenschutz steht, in und außerhalb des "NSU"-Komplexes.