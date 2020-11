Umweltschützer mehrerer Organisationen haben am Samstag in Berlin gegen den Bau der Autobahn 49 durch den Dannenröder Forst in Hessen demonstriert. Die Polizei sprach am Nachmittag von mehreren hundert Teilnehmern - angemeldet waren 300.



Mit Fahrrädern zogen sie von der CDU-Zentrale in Tiergarten zum Haus des Straßenbau-Unternehmens Deges in Mitte. Auf Transparenten wurden Slogans gezeigt wie "Wald statt Asphalt" und "12.993 Kilometer Autobahn reichen". Unter den Demonstranten befanden sich auch Anhänger der Bewegungen "Extinction Rebellion" und "Ende Gelände".