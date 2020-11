Die 3.500-Einwohner-Gemeinde Heideblick (Dahme-Spreewald) ist beim Thema Digitalisierung durchschnittlich weit entwickelt. So sieht es der parteilose Bürgermeister, Frank Deutschmann. "Der Bürger merkt schon einiges von der Digitalisierung", sagt er. Heideblick hat ein Ratsinformationssystem, in dem die Bewohner online mitverfolgen können, was die Gemeindevertreter beschlossen haben. Im Geoportal sind die Flächennutzungs- und Bebauungspläne des Ortes markiert. Es gibt ein Portal, in dem Bürger Schäden melden können und ein Portal für Diskussionen. Die Verwaltungsmitarbeiter sind oft mit Tablets unterwegs, zum Beispiel bei Kontrollgängen auf den 14 Spielplätzen oder auf dem Friedhof. Sie erfassen alle Änderungen oder Mängel digital. Doch bei den Bürgerdiensten hapert es. "Da bieten wir das meiste noch analog an, zum Teil mit Zettel und Papier", sagt Deutschmann. "Es gibt zwar verwaltungsintern immer mehr digitale Prozesse, doch von denen merkt der Bürger oft nichts." Bei der Beantragung von Personalausweisen beispielsweise läuft der Austausch zwischen der Gemeinde und der Bundesdruckerei komplett digital. Doch die Bürger müssen zwei Mal zur Gemeindeverwaltung kommen, um den Ausweis zu beantragen und abzuholen.

Aus eigener Kraft kann es die Gemeinde nicht schaffen, denn sie hat nur einen IT-Beauftragten. Deshalb arbeitet Heideblick schon seit sieben Jahren mit dem Kommunalen Rechenzentrum in Cottbus zusammen und hat vor einem Monat seine komplette IT-Infrastruktur an den im April 2020 gegründeten "Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg" ausgelagert. Der Verband betreut aktuell 37 Brandenburger Städte und Gemeinden und übernimmt ab dem 1. Januar 2021 das Cottbuser Rechenzentrum.



Heideblick sei eine der ersten Gemeinden gewesen, die dem Zweckverband beigetreten ist, sagt der Gemeindevertreter Claus König. "Wir haben weder die nötigen IT-Spezialisten, noch einen gekühlten einbruchsicheren Serverraum. Es lag also auf der Hand, dass wir das in berufene Hände geben. Das Stichwort ist: Digitale Souveränität. Wir hätten uns nicht vorstellen können, so sensible Daten aus unserer Gemeinde in die Hände einer Firma zu geben, die irgendwo auf der Welt ihren Sitz hat", sagt König.