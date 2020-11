Wer trägt die Schuld, wenn der Klimawandel einmal ganze Länder verwüstet und Millionen Menschen heimatlos macht? Regisseur Andres Veiel lässt in seinem Film "Ökozid" diese Frage vor Gericht klären - im Jahr 2034. Und hofft inständig, dass es nie so weit kommt.

Bekannt wurde Veiel mit Filmen wie "Black Box BRD" und "Wer, wenn nicht wir" , in denen er sich mit der Geschichte der RAF auseinandersetzt, oder mit der Langzeitdokumentation "Die Spielwütigen" , in der er Schüler der Schauspielschule Ernst Busch während ihrer Ausbildung begleitet.

Es ist also nicht nur ein moralisches Argument, es ist durchaus auch ein ökonomisches Argument. Und das ist bitter, denn jedes Jahr, das wir verloren haben, rächt sich in der Zukunft, weil wir immer weniger Zeit haben und mit immer größeren schmerzhaften Einschnitten versuchen müssen, die Klimaschutzziele bis 2050 noch zu erreichen.

Erstmal gab es sehr konkrete Chancen, die aufgrund einer falschen, protektionistischen Industriepolitik geopfert wurden. Die entscheidenden Konsequenzen - und die werden sich erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren knallhart herausstellen - sind die, dass wir den technologischen Anschluss verpasst haben. Wir hätten vor zehn, 15 Jahren schon sehr viel stärker und intensiver in andere Antriebstechnologien wie Wasserstoff und Elektromobilität investieren können - die deutsche Industrie hat da entscheidende Jahr verloren. Beispielsweise im Automobilsektor ist Toyota bei Wasserstoff vorne und die Firmen wie Tesla in den USA, in Kalifornien, aber auch China haben uns um Jahre überflügelt. Das wird ganz böse zurückschlagen.

Ich wollte nicht vordergründig einen Rachefilm machen, indem ich die Politik auf die Anklagebank setze. Es war unbedingt wichtig, dass auch die Bundesrepublik Deutschland in der Verteidigung gute Argumente erhält. Man muss ganz klar sagen: Die Entscheidungen sind alle demokratisch legitimiert gefallen. Da ist ja kein Staatsstreich passiert. Nur in der Addition all dieser Versäumnisse ist es eben hanebüchen.

Der Schutz von Arbeitsplätzen in der Kohle und Automobilindustrie und auch in der Energiewirtschaft wird im Film diskutiert. Das wird vom Verteidiger der Bundesrepublik Deutschland vorgetragen. Diese Argumentation überzeugt Sie nicht?

Ja, unbedingt. Ich habe gestern in den Nachrichten gehört, dass die Regierungen von Guatemala und Honduras wegen der Schäden des gerade jetzt über das Land hinweggefegten Taifuns Geld von den Industrieländern fordern, die sie aufgrund der Folgen des Klimawandels unmittelbar verantwortlich machen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass diese Klage, die wir jetzt in diesem Film ins Jahr 2034 gelegt haben, möglicherweise schon in ein oder zwei Jahren genau so stattfindet.

Bislang haben Sie in Ihren Filmen oder auch Theaterstücken immer in die jüngere Vergangenheit geschaut oder auch ganz konzentriert auf die Gegenwart. Warum jetzt solch ein Zukunftsszenario? Warum nicht das Ganze in der Gegenwart ansiedeln, sondern 2034?

Für uns war es wichtig, dass wir in die Zukunft gehen, um etwas befreiter auf die Gegenwart zu schauen, weil wir ja ganz deutlich sehen, dass sich der Klimawandel zuspitzt. Und die Fragen, die sich heute stellen, werden in zehn oder 14 Jahren noch sehr viel dramatischer sein, was die Folgen betrifft. Also wird so ein Prozess nicht nur wahrscheinlicher, sondern er wird mit großer Sicherheit so oder so ähnlich stattfinden.

Inwieweit sind wir mitverantwortlich für das, was in Ländern passiert, die sehr viel weniger CO 2 Ausstoß haben? Burundi zum Beispiel hat ein drei Hundertstel von dem, was Deutschland ausstößt, pro Kopf. Und trotzdem leidet ein Land wie Burundi sehr viel mehr unter den Klimawandel als Deutschland. Soll man die damit allein lassen? Oder reicht es aus, einfach einen Fonds zu gründen, ein bisschen Geld zu zahlen und Windräder und Solaranlagen aus Deutschland zu exportieren? Nein es reicht nicht.

Diese Fragen spitzen sich zu, und umso wichtiger ist es, dass wir uns damit auseinandersetzen und heute etwas tun, damit dieser Prozess vielleicht 2034 so gar nicht mehr geführt werden muss.