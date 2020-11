Die Brandenburger Freien Wähler haben eine Volksinitiative zur Abschaffung der Erschließungsbeiträge für Anwohner von Sandpisten gestartet. Straßen seien Güter der Allgemeinheit und es sei nicht gerecht, wenn Anlieger "teils sehr hohe Abgaben" dafür bezahlen müssten, teilte der Landesvorsitzende Péter Vida am Montag mit. "Wir haben die Situation, dass Straßen seit Jahrzehnten als Wohnstraßen in Benutzung sind (...) und jetzt die Bürger dann nach vielen Jahrzehnten, wo sie daran wohnen, dafür bezahlen sollen", sagte der Landeschef von BVB/Freie Wähler in Potsdam.

Zusammen mit Stefanie Gebauer, Stadtverordnete in Kremmen (Oberhavel), und Gerd Kirchner, Stadtverordneter in Falkensee (Havelland), stellte Vida die Volksinitiative vor. Dazu wurde ein juristisches Gutachten präsentiert. Es bestätige, dass die Abschaffung rechtlich zulässig sei und nicht in die Haushaltshoheit des Landtages eingreife.

Die Freien Wähler hatten im September auf ihrer Zentralversammlung in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) einstimmig beschlossen, eine Volksinitiative ins Leben zu rufen. Die Initiative will wegen der Corona-Pandemie nicht auf der Straße sammeln, sondern im Internet und über Briefe.