sententia Berlin Freitag, 06.11.2020 | 15:39 Uhr

Das sagt eine Menge über die Möglichkeit eines Wahlsiegs von Frau Giffey aus. Sie ist in Berlin ein Sympathieträger.

Da ist es schon nachzuvollziehen, dass die CDU ihr Steine in den Weg legen will. Zeitpunkt ist ideal gewählt für so eine Aktion.

Warum ein Doktortitel in der Politik notwendig ist, weiß ich nicht zu sagen. Viele herausragende SPD Politiker der Vergangenheit kamen aus der "Arbeiterschicht" aber vielleicht ist das der Wandel der Zeit.

Allerdings sollte eine Doktorarbeit schon auch aus der eigenen Feder stammen und keine Zitatensammlung ohne Quellenangabe sein.