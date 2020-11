Detlef Müller 12169 Berlin Donnerstag, 19.11.2020 | 09:46 Uhr

Wer prüft denn da jetzt ? Die Schlauesten der Schlauen oder Die die müssen oder Die die man entbehren kann ? Wurde vorher nur halbherzig geprüft ? Nicht Aufgepasst ? Mit Unlust nebenher, mal so ein bischen ... - Und JETZT wird alles anders ? - Wer in Deutschland, will denn einen Doktortitel der dermaßen leicht zu haben ist ? Welche Weltfirma legt Wert auf solch dubiose Qualifizienz-Merkmale. - Einem Arzt, Rechtsanwalt, Künstler, begegnet man mit wohlwollenden Respekt bis er sich menschlich oder fachlich offenbart. - Ein Doktor erwartet Achtung für WAS ? Fachkompetenz in allen Lebenslagen ? Für 120 DIN-A4 Seiten mit 5 cm Abstand zu Jedem Rand und schöner Absatzgliederung. Der Text behandelt die Farbe des Meerwassers in 1000m Höhe über offener See im Zentrum Australiens wenn über der Kalahari die Sonne unter geht. - Solche Leute dürfen die Menschheit anführen ? - Also Bitte, die Mongolenkaiser hatten mehr drauf !