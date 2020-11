Müller stellt Verlängerung des Teil-Lockdowns in Aussicht

Erst am Mittwoch wollen sich Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Bereits vorab deutet Berlins Regierender Müller aber eine Verlängerung des Teil-Lockdowns an. Die Infektionszahlen seien weiterhin zu hoch.