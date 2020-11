imago-images Bild: Audio: Radioeins | 7. 11. 2020 | Jürgen Schupp im Gespräch mit Stephan Karkowski Download (mp3, 8 MB)

Berliner Studie läuft an - Werden Menschen mit bedingungslosem Grundeinkommen "satt und faul"?

09.11.20 | 15:41 Uhr

1.200 Euro im Monat aufs Konto, ohne dafür gearbeitet zu haben - Wissenschaftler wollen herausfinden, wie ein Grundeinkommen das Leben von Menschen verändert. Ob das Geld zufriedener macht, soll an der FU Berlin erforscht werden.



Wie verändern Menschen ihr Verhalten, wenn sie jeden Monat ein Grundeinkommen von 1.200 Euro bekämen? Das will eine großangelegte Studie der Freien Universität Berlin herausfinden. "Wir haben neben den 120 Menschen, die über einen Zeitraum von drei Jahren eine Geldzahlung erhalten werden in Höhe von 1.200 Euro monatlich, auch eine Vergleichsgruppe, die ganz ähnlich des Gewinnerinnen und Gewinnern ist - also ihre statistischen Zwillinge ohne die Absicherung.", sagte Studienleiter Jürgen Schupp am Samstag bei Radioeins.

Aus dem Vergleich des Verhaltens der beiden Gruppen werde die Wissenschaft Erkenntnisse ziehen können, so Schupp. Zum einen würden die 120 Grundsicherungsempfänger beobachtet und befragt, wie sie sich sozial verhalten mit der Absicherung der monatlich 1.200 Euro. Im Vergleich dazu werde eine sozial ähnlich strukturierte Gruppe über ihr Sozialverhalten ohne diese Absicherung befragt und untersucht, so Schupp.

Werden die Menschen mit einem Grundeinkommen satt und faul?

Damit solle die Kernfrage des Grundeinkommensexperiments beantworten werden, nämlich ob das Klischee bestätigt würde: "Werden die Menschen satt und faul, wenn sie bedingungslos eine Zahlung erhalten, ohne dies auch an eine Erwerbstätigkeit knüpfen zu müssen?" Hinzu kommen laut Schupp die Fragen: "Schränken die Menschen dann ihre Erwerbstätigkeit ein? Wagen sie den Schritt in die Selbständigkeit? Qualifizieren sie sich? Machen sie Reisen? Konsumieren sie?" Es gehe darum herauszubekommen: "Welche Veränderungen treten im Leben der Studienteilnehmer ein?". Außerdem solle herausgefunden werden, ob auf der psychologischen Ebene, etwa in der emotionalen Befindlichkeit, Veränderungen auftreten "und ob bei ihnen vielleicht die Angst vor Verlusten oder ob Zukunftsängste sinken werden.", so Schupp.

Wert des Grundeinkommens mit unterschiedlicher Wirkung abhängig von sozialer Stellung

Insbesondere aus der Konstellation, dass dieses Grundeinkommen aufgrund seiner Höhe für die einzelnen Gruppen von unterschiedlichem Wert ist gemessen an ihrer Einkommenshöhe, ließen sich sehr wichtige Erkenntnisse ziehen, sagte Schupp. In der Folge und mit diesen Erkenntnissen könne dann in weiteren Simulationsstudien erforscht werden, wie die Politik mit solch einem Grundeinkommen auch Wirkungen auf dem Arbeitsmarkt erzielen könne. "Die bisherigen Simulationsstudien beruhen auf sehr kruden Annahmen über das Verhalten von Menschen auf dem Arbeitsmarkt, wenn sie bedingungslos Geld hinzubekommen." Eine der wichtigen Fragestellungen der Studie nun sei es, wie sich die Einstellungen der Empfänger solch eines Grundeinkommens veränderten, erklärte Schupp: "Engagieren sie sich ehrenamtlich? - Also wir wollen auch ein Licht werfen auf die kleinen Jobs oder auf die Tätigkeiten, die man für die Familie oder für die Nachbarschaft macht - das sind wichtige Fragen: Was verändert dieses Geld bei diesen Personen und das immer im Vergleich zu ihren statistisch identischen Zwillingen, die nicht dieses Geld erhalten."

Corona-Krise als wichtiger Anzeiger für Lücken unseren Sozialsystems

Natürlich würden aus den Erkenntnissen dieser Studie noch keine Koalitionsverträge über die Einführung des Grundeinkommens verfasst, erklärte Schupp, doch könnten die Erkenntnisse der Studie nun zu weiteren Untersuchungen führen, ob und wie solch ein Grundeinkommen "bei der Entwicklung neuer Wege unseres bestehenden Sicherungssystems" helfen könne. "Wir haben ja jetzt in der Corona-Krise gesehen, dass - obwohl wir ein sehr gutes System der sozialen Sicherung haben - es bei einem externen Schock durchaus nennenswerte Gruppen gibt, die in unserem bestehenden sozialen Sicherungssystem eben nicht gut abgesichert sind", sagte Schupp. Die Entwicklung eines Sicherungssystems mit einem garantierten Einkommen könnte da ein wichtiger Baustein sein.

Vergleichsgruppe soll Auskunft über die Verhaltensänderungen geben

