dpa/Carlos Osorio Audio: Radioeins | 06.11.2020 | Politikwissenschaftler Vormann zu Trump-Wählern | Bild: dpa/Carlos Osorio

Interview | Politikwissenschaftler zu US-Wählern - "Wer angreifbar ist, reagiert sprunghaft und extrem"

06.11.20 | 13:14 Uhr

Dass US-Präsident Trump lügt, ist bekannt. Trotzdem hat er bei Wählern überraschend viel Erfolg. Wie Trump seine Wähler bei der Stange halten konnte, erklärt der Berliner Politikwissenschaftler Boris Vormann.



rbb: Joe Biden hat oft gesagt "It's not who we are". Soll heißen: "Wir sind einfach nicht so wie Trump". Aber im Hinblick auf diese Wahl muss man sagen, Trump scheint schon zu einem guten Teil die Seele seines Landes zu verkörpern. Erklären Sie uns doch bitte die Trump-Wähler. Was sind das für Menschen? Boris Vormann: Vielleicht muss man einfach erst mal von der Vorstellung abkommen, dass man den Amerikaner so einordnen könnte. Natürlich schauen wir aus dem transatlantischen Blick immer mit einer gewissen karikaturhaften Vorstellung in die USA. Aber es ist einfach ein sehr diverses Land. Es gibt sehr viele verschiedene ideologische Strömungen und sehr viele unterschiedliche Hintergründe.

Zur Person © Milena Schlösser Politikwissenschaftler - Boris Vormann Boris Vormann ist Politikwissenschaftler und Hochschullehrer. Bis 2017 hatte er eine Vertretungsprofessur für Politik am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien der Freien Universität Berlin. Danach wurde er Professor für Politologie am Bard College Berlin.

Aber es ist schon eine interessante und außergewöhnliche Wählerkoalition, die sich Trump da zusammengestellt hat. Zum einen hat man natürlich schon noch das "Party Establishment" - also das Establishment, gegen das er eigentlich gewettert hat als Kandidat 2016. Das sind vor allem sehr reiche und vermögende Menschen. Dann gibt es gleichzeitig den zweiten Teil dieser Wählerkoalition: Das sind die, die man als Globalisierungsverlierer bezeichnet hat - 2016 und 2017. [...] Es ist eine komische Mischung. Trump hat sich 2016 schon zum Verteidiger des kleinen Mannes aufgeschwungen und das hat auch gefruchtet, weil er da einen Nerv getroffen hat. Es geht manchen Menschen tatsächlich nicht gut – auch wegen der Globalisierung. Da hat er etwas anerkannt, was in den demokratischen Parteien nicht passiert ist. Aber er hat auch nur mäßig geliefert. Wenn man sich die Steuerreform beispielsweise anschaut, dann geht es vor allem um die Vermögenden und weniger um die kleinen Leute.

Es gibt einen großen Unterschied zur Wahl vor vier Jahren. Seine Wähler wissen jetzt, dass Trump lügt, dass er hetzt, dass er Demokratiefeind ist, dass er rassistisch und sexistisch unterwegs ist. Das klingt für uns jetzt absurd, ihn dann trotzdem zu wählen. Warum sind den Trump-Wählern solche Kriterien anscheinend egal? Zum einen ist es ja keine große Mehrheit, die er da hätte. Das hängt zum Teil auch an der Verzerrung des Wahlsystems. Aber es stimmt natürlich, dass trotzdem noch verblüffend viele Menschen hinter ihm stehen. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt automatisch alles Rassisten sind. Aber ich glaube, er hat sehr erfolgreich eine Politik der Angst betrieben. Bevor er zum Präsidenten wurde, hat er ja von Terror gesprochen und von Problemen, die in der extremen Art und Weise gar nicht akut waren zu dem Zeitpunkt. Dadurch, dass er dann als Präsident am - metaphorischen - Mikrofon saß, konnte er so eine Stimmung von Chaos erzeugen und von eigentlich ständiger unterschwelliger Angst, die die Leute bei der Stange gehalten hat - obwohl er politisch wenig gebracht hat.

Donald Trump, ist zu hören, sei nicht ursächlich für die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, sondern ein Symptom. Er habe aber diese Zerrissenheit, wie Sie sie gerade auch schon ausgeführt haben, noch verschärft. Es ist wahrscheinlich die Eine-Million-Dollar-Frage: Wie bringt man das Land wieder zusammen? Es gibt tatsächlich ganz tiefe Spaltungen in der Gesellschaft. Aber das ist auch nicht ganz verblüffend in einem Land, das mit einem Genozid begonnen hat und auf Sklaverei basiert. Aber nach den 1990ern hat man auch die Kulturkriege gesehen. Ich glaube aber, dass der entscheidende Punkt weniger diese ideologische Frage ist. Es geht vor allem um Ungleichheiten. In den letzten 40, 50 Jahren sind die Ungleichheiten massiv geworden. Die Leute haben Angst vor der nicht existierenden Rente, vor der nicht existierenden Gesundheitsunterstützung, vor der nicht existierenden Bildung und Mobilität. Wenn man so angreifbar ist, reagiert man sprunghaft und extrem. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führten Kerstin Hermes und Julia Menger, Radioeins

Sendung: Radioeins, 06.11.2020, 07:38 Uhr