Todenhöfer gründet Partei und plant Kundgebung in Berlin

Der langjährige Bundestagsabgeordnete Jürgen Todenhöfer hat am Donnerstag seinen Austritt aus der CDU und die Neugründung einer Partei angekündigt. Zugleich rief er auf seinem Facebook-Kanal zu einer "Auftaktveranstaltung" am Brandenburger Tor in Berlin auf, mit maximal 1.000 Teilnehmern. Corona-Regeln zu Masken und Abstand würden dort eingehalten, versicherte er.

Todenhöfer begründete seine Entscheidung gegenüber der dpa insbesondere mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr, die er entschieden ablehnt. Die CDU sei "nur noch eine Karikatur ihrer selbst", ihre "wirtschaftspolitische Kompetenz ist verblasst, ihr Einsatz für Frieden in der Welt Vergangenheit", erklärte Todenhöfer. Ziel seiner Parteineugründung sei nun eine "gewaltfreie humanistische Revolution".