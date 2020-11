Die umstrittene PR-Aktion der Berliner CDU mit einem gelben Lamborghini Ende Oktober hat keine juristischen Folgen. In einem Brief an Landeparteichef Kai Wegner, der rbb|24 vorliegt, teilte die Staatsanwaltschaft bereits am Mittwoch mit, dass keine Ermittlungen eingeleitet würden.



"Es war deutlich ersichtlich, dass es sich um ein Phantasie-Kennzeichen bei einer öffentlichen Aktion gehandelt hat", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der "Morgenpost".