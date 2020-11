Welche Spuren Corona unter Schülern hinterlassen hat, lässt das Bildungsministerium gerade in einer aufwändigen Studie untersuchen. Nächstes Jahr übernimmt Bildungsministerin Britta Ernst den Vorsitz der Kultusministerkonferenz - und das mitten in der Corona-Krise. Eine Herausforderung. Die Ministerin hält am bisherigen Präsenzunterricht fest - Hygienekonzepte wie Masken und Abstand sollen den Schulbetrieb halbwegs sichern. Doch wie lange geht das gut? Bei der Digitalisierung geht es nur schleppend voran, die Mittel des Bundes werden nur langsam abgerufen. Mit einem Schul-Lockdown sähen die Schulen alt aus.

Für 2020 hat das Land mit mehr als 1.600 Lehrern so viele Pädagogen wie noch nie in der Geschichte neu eingestellt - fast jeder dritte ist ein Seiteneinsteiger. Bleibt das Problem, Lehrer an Schulen in berlinferne Regionen zu bekommen.

Ähnlich ist die Situation bei den Kita-Erziehern. Auch hier ist Personal gefragt. Wie schnell der Personalschlüssel verbessert werden kann, steht unter Vorbehalt der Corona-Lage. Bei der Betreuungsquote steht Brandenburg im bundesweiten Vergleich gut da, auch beim Einsatz von qualifiziertem Personal. Vom Ziel einer beitragsfreien Kita ab drei Jahre bis 2024 hat man sich - trotz aller Belastungen - noch nicht verabschiedet. Derzeit in Arbeit ist ein neues Kitagesetz, das Elternbeiträge und Kita-Finanzierung transparenter machen soll.