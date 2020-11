So eine Rede hat es im eher nüchternen Tagungstrakt des Hotels Estrel noch nicht gegeben. Franziska Giffey zündete ein Feuerwerk der Emotionen. Gute Laune, Zuversicht, es kann nur gemeinsam gehen; mit diesen Vokabeln hat sie die Berliner Sozialdemokraten in ihren Bann gezogen. Streckenweise hatte der Parteitagsauftritt etwas von Beschwörung und Autosuggestion. Aber das ist wohl die Medizin, die die SPD braucht, um sich wieder zu berappeln.

Von Giffey kommt dazu nichts. Genau so wenig wie zur Klimanotlage in der Dürre-Hauptstadt Deutschlands und zum täglichen Kampf auf Berlins Straßen, den immer noch viel zu viele Fahrradfahrer mit ihrem Leben bezahlen müssen. Hier macht sich Giffey einen schlanken Fuß. Das wird im Wahlkampf 2021 nicht funktionieren.

All das ist völlig richtig, nur merkwürdig allgemein, zumal Berlin längst weiter ist. Die Stadt diskutiert über den Mietendeckel und wie es weiter geht, wenn die Gerichte dieses Notinstrument gegen Mietenwucher kippen sollten. Zehntausende in der Stadt haben dafür unterschrieben, dass die großen Immobilienkonzerne enteignet werden.

Überaus plakativ hat Giffey erklärt, dass sie Wohnungen bauen will, dass ihr Bildung und soziale Gerechtigkeit wichtig sind und dass sie wie schon als Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Polizei und Ordnungsämtern den Rücken stärken will.

Für die Familienministerin beginnt jetzt als Landesvorsitzende erst die eigentliche Arbeit. Sie muss ihren linken Landesverband auf Linie bringen, den von ihr verfolgten Law-and-Order-Kurs mitzutragen.

Gar nicht zu sprechen von der Sache mit ihrer Doktorarbeit. Auch wenn Giffey den Titel zurückgegeben hat, prüft die Freie Universität die Plagiatsvorwürfe noch einmal. Eine solche Affäre im Gepäck kann kein Wahlkämpfer gebrauchen.

Politik ist immer auch ein wenn, wenn, wenn ... Giffey ist ohne Frage eines der größten Politik-Talente nicht nur in Berlin. Es wird nicht einfach, hat sie selbst in ihrer Rede gesagt. Aber wenn sie das Kunststück vollbringen sollte, im Rennen um das Rote Rathaus eine erfolgreiche Aufholjagd zu starten, dann kommt auch in der Bundes-SPD niemand mehr an der Hoffnungsträgerin aus Neukölln vorbei.