Franziska Giffey hat überraschend die Reißleine gezogen: Die Bundesfamilienministerin verzichtet auf ihren Doktortitel. Damit zieht sie Konsequenzen aus den Plagiatsvorwürfen - und schafft damit etwas, was so nicht zu erwarten war, kommentiert Jan Menzel.

Das war eine Notbremse, ein Befreiungsschlag, die letzte Chance: Franziska Giffey hat die Sache in die Hand genommen und nicht gewartet, bis das nächste Gutachten, die nächste Parlamentsanfrage, die nächste dubiose Wendung diese schier unendliche Geschichte um ein weiteres unrühmliches Kapitel verlängert. Nun verzichtet sie selbst auf ihren Doktortitel.



Sie hält sich zunächst alle Optionen offen: Die Familienministerin wird Ende des Monats zur neuen Landesvorsitzenden der Berliner SPD gewählt werden, so wie lange geplant. Und sie hat im Nebeneffekt mit ihrem Titel-Verzicht etwas geschafft, was so nicht zu erwarten war: Giffey hat den vielstimmigen, oft zerstrittenen Haufen der Berliner SPD hinter sich versammelt und fest zusammengeschweißt. Das ist gemessen an der Ausgangslage eine ganze Menge.