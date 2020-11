dpa/Paul Zinken Audio: rbb | 20.11.2020 | René Althammer | Bild: dpa/Paul Zinken

Kritik an Gesetzentwurf - Geldwäsche: Kriminelle könnten es wieder leichter haben

20.11.20 | 07:38 Uhr

Experten kritisieren den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Geldwäsche, der am Freitag erstmals im Bundestag behandelt wird. Sie warnen, dass einige Neuregelungen Banden in die Hände spielen könnten. Von René Althammer

Spricht man mit Ermittlern des Landeskriminalamtes Berlin, so spürt man eine gewisse Erleichterung. Ganz so schlimm, wie sie es befürchtet hatten, ist es nun doch nicht gekommen. Im August hatte das Bundesjustizministerium in einem Referentenentwurf zur Verbesserung der Geldwäschebekämpfung noch vorgeschlagen, den Straftatbestand der "leichtfertigen Geldwäsche"aus dem Gesetz zu streichen. 2017 war dieser neu eingeführt worden, und Berlin hat ihn wie kein anderes Bundesland bei der Bekämpfung der Clan-Kriminalität genutzt. Die Einziehung der 77 Immobilien des Remmo-Clans war genau dieser Gesetzesänderung zu verdanken. Im jetzt vorgelegten Gesetzentwurf, der am Freitag erstmals im Bundestag behandelt wird, ist von der Streichung keine Rede mehr - doch es gibt weitere Kritikpunkte.

Verspätete Umsetzung und Rückschritte

Seit Oktober 2018 hatte Deutschland Zeit, eine EU-Richtlinie zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen. Am 3. Dezember 2020 läuft die Frist aus. Und es ist klar, dass das Gesetz bis dahin nicht mehr verabschiedet werden wird. Nicht nur, dass Deutschland zu spät "dran" ist - der vorliegende Gesetzesentwurf stößt auch bei Politikern und Ermittlern auf Kritik: Die Bekämpfung der Geldwäsche könnte eher verschlechtert als verbessert werden, heißt es einhellig.

Hauptzweck des Gesetzes ins Gegenteil verkehrt

Sepp Müller, Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für das Geldwäschegesetz, fordert die ersatzlose Streichung einer geplanten Änderung bei der "selbständigen Vermögenseinziehung".



Erst 2017 eingeführt, will das Bundesjustizministerium den entsprechenden Paragraphen im Strafgesetzbuch reformieren: Die Einziehung soll künftig davon abhängen, dass die Beamten bei der Feststellung von Bargeld ungeklärter Herkunft sicher sein müssen, dass das aufgefundene Geld aus einem Verbrechen oder "einem banden- oder gewerbsmäßiges Vergehen" stammt. "Zum Zeitpunkt der Sicherstellung ist aber gerade diese Beurteilung regelmäßig noch nicht möglich", sagt Müller rbb24 Recherche. Nicht die Ermittler hätten es dann leichter, sondern beispielsweise Kuriere, die Drogen- oder Schwarzgeld transportieren. Durch die Pläne der Bundesregierung würde, so Müller, der Hauptzweck der selbstständigen Einziehung ausgehöhlt und in sein Gegenteil verkehrt.

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) wehrt sich gegen diese Änderung. "Bei Geldkurieren kann zwar in der Regel noch ein großes Missverhältnis zwischen der aufgefundenen, oft erheblichen Menge Bargeld und den rechtmäßigen Einkünften des Kuriers festgestellt werden", erklärt GdP-Geldwäscheexperte Frank Buckenhofer. "Erkenntnisse zu einem banden- beziehungsweise gewerbsmäßigen Begehen oder eines Verbrechens bei der Geldwäsche-Vortat sind jedoch kaum nachweisbar." Geldkuriere hätten zukünftig leichtes Spiel - und mit ihnen auch die Kriminellen, die ihre Gewinne durch die ganze Welt schleusen.

"Erhebliche Strafbarkeitslücken"

Ähnlich äußern sich die zuständigen Fachausschüsse im Bundesrat: der Rechtsausschuss und der Ausschuss für Innere Angelegenheiten. Sie befürchten erhebliche Einschränkungen im Verhältnis zur aktuellen Gesetzeslage. Es seien auch keine "durchgreifenden Gründe" zu erkennen, warum die erst 2017 eingeführten Regelungen nach so kurzer Zeit wieder verändert werden sollten. Kritisiert werden auch die vorgeschlagenen Änderungen zur Geldwäsche (§261 StGB), durch die es zu "erheblichen Strafbarkeitslücken" kommen könnte. Im Kern geht es dabei um die Vermengung von legal und illegal erworbenem Vermögen, die künftig nur noch bedingt vom "Straftatbestand der Geldwäsche" erfasst werden würde.



Die Länder wollen am 27. November im Plenum über die Vorschläge abstimmen.

Bundesjustizministerium will Geldwäschebekämpfung auf „neues Niveau“ heben

Das Bundesjustizministerium teilte dem rbb auf Anfrage mit, dass der Gesetzentwurf nicht allein der Umsetzung der strafrechtlichen EU-Geldwäsche-Richtlinie dienen würde. Er solle "insgesamt die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche verbessern und auf ein neues Niveau heben". Zudem solle der sogenannte All-Crimes-Ansatz, nach dem zukünftig jede Straftat als Vortat für Geldwäsche gelten soll, in einem Gesetzgebungsvorgang mit der EU-Geldwäsche-Richtlinie umgesetzt werden.



Im Bundestag erfolgt die erste Lesung des Gesetzes am 20. November, dann wird das Gesetz an die Ausschüsse verwiesen. Für den 9. Dezember ist eine Sachverständigen-Anhörung geplant. Am 18. Dezember findet die letzte Sitzung des Bundestags im Jahr 2020 statt. Wann das Gesetz im Bundestag beschlossen wird, ist derzeit noch unklar.