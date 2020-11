Bild: Umbruch-Bildarchiv

Im Frühjahr 1990 wurden durch einen Aufruf in der linken Zeitung "interim" in Westberlin zahlreiche leerstehende Häuser benannt. Viele von ihnen wurden in der Folgezeit besetzt. Im Sommer gab es in Ost-Berlin rund 130 besetzte Häuser, allein 90 davon befanden sich in Friedrichshain. Der Ost-Berliner Magistrat ließ zunächst nicht räumen. Fotos: Umbruch Bildarchiv, Bilderstrecke über die Räumung der Mainzer Straße