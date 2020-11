In Berlin gilt von Montag an die zweite Stufe des Mietendeckels. Mieten, die oberhalb bestimmter Grenzen liegen, müssen demnach gesenkt werden.

Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) kündigte am Wochenende ein umfangreiches Informationspaket zum Start der zweiten Phase des Mietendeckel-Gesetzes an. Herzstück sei die bekannte Website www.mietendeckel.berlin.de - dort könne man per Selbst-Test herausfinden, was das Gesetz im konkreten Fall bedeute.

So lasse sich mithilfe eines Mietendeckel-Rechners herausfinden, ob die Miete ab 23. November nach der Definition des Senats als überhöht gelte und damit gesenkt werden müsse.