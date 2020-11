Der Brandenburger Ministerpräsident Woidke ist mit Corona infiziert. Mehrere Politiker, die ihn im Kabinett und bei der BER-Eröffnung getroffen hatten, waren deswegen in Quarantäne gegangen. Für Berlins Regierenden Bürgermeister und andere gab es nun Entwarnung.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), ist negativ auf Sars-CoV-2 getestet worden. Das teilte Senatssprecherin Melanie Reinsch dem rbb mit. Müller hatte sich am Dienstag in Quarantäne begeben, nachdem bekannt geworden war, dass der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (ebenfalls SPD) positiv getestet worden war. Beide hatten während der BER-Eröffnung am Samstag Kontakt miteinander.



Da Müller nicht als "Kontaktperson 1" eingestuft worden sei, habe er jetzt die freiwillige Quarantäne verlassen, so Reinsch.

Nach Woidkes Testergebnis hatten sich außerdem mehrere Kabinettsmitglieder der brandenburgischen Landesregierung in Quarantäne begeben. Allerdings konnte bei keinem weiteren Regierungsmitglied eine Infektion nachgewiesen werden, teilte Regierungssprecher Florian Engels am Mittwoch in Potsdam mit. "Alle Testergebnisse zu weiteren Mitgliedern des Kabinetts [...] sind negativ."