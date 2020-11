Der Zentralrat der Muslime in Deutschland will nach den Anschlägen von Wien und Nizza ein Zeichen gegen den Terror setzen. Der Zentralrat ruft für Freitag zu einer Friedenskundgebung vor der österreichischen Botschaft in Berlin auf.

In einer Mitteilung vom Donnerstag heißt es, dass auch der österreichische Botschafter Peter Huber erwartet wird. Geplant ist ein interreligiöses Gebet, an dem auch die Bischöfe der katholischen und evangelischen Kirche, Heiner Koch und Christian Stäblein, sowie der Rabbiner Andreas Nachama sprechen werden.



Bei mutmaßlich islamistischen Anschlägen in Wien und Nizza in den vergangenen Tagen sind sieben Menschen getötet und viele weitere verletzt worden.